Mella: “Jugar en Riazor es como hacerlo en el campito de mi casa”

Veloz como el rayo, David Mella (Santiago, 2005) ha asaltado la plantilla del Deportivo sin mirar atrás. El ojito derecho de Riazor se ha ganado a pulso cada minuto y cada aplauso en su primera campaña como profesional... todavía en edad juvenil. Su carisma contagia a una ciudad entera que se tiñe de azul y flota en la felicidad de un ascenso a Segunda. No solo es culpable, sino artífice y parte fundamental. Es futuro, pero sobre todo, es presente.

La que han liado con el pelo.

La verdad es que sí, al principio éramos Hugo y yo. Iba a ser solo yo, pero él tenía ganas de ponerse cosas y así ya cogí un compi. Al final vamos a acabar todos.

¿Quién se resistió más?

No hubo ninguno que se quejase. Al final es un ascenso a Segunda después de cuatro años. De raparse el que más se resistió fue Barcia.

¿Cómo está el tobillo?

Solo me molestaba en algunas acciones. Lo tenía un poco hinchado, pero nada que no me permitiese jugar. Ya para el Castellón y lo que venga.

Segunda División. ¿Se habla en el vestuario?

No, ahora mismo estamos aún con el ascenso, no hablamos nada de Segunda ni lo pienso mucho. Tengo ganas de los dos partidos ante el Castellón y de este fin de semana, que va a ser una locura por la afición. Después ya tocará pensar en lo que viene.

¿Cómo define este año? Sucedió de todo.

En una palabra: ‘superación’. Yo no empecé de la mejor manera posible, el equipo tampoco, pero acabamos espectacular y sin perder ni un partido en la segunda vuelta.

¿Cómo ha llevado el salto físico?

Sí se nota físicamente. Gracias a estar aquí en el primer equipo he mejorado una barbaridad. El ritmo y todo te hace ser mejor jugador. Cuanto más arriba estés, acabas mejorando el triple.

Xane Silveira

Y ahora en la banda derecha, ¿cómo lo lleva?

Ahora ya lo tomo con normalidad. Me costó al principio. En categorías inferiores nunca había estado en la banda derecha. Ni se lo plantearon. Y yo creo que mi cabeza tenía un poco eso. Me costaba adaptarme y no estaba tan cómodo. Tengo que darle las gracias a que me hayan puesto en la derecha. Te abre muchas puertas.

¿Algún exentrenador le ha dicho algo?

No, porque ellos eran los que me ponían. Recuerdo que mi padre me decía: ‘¿tú no puedes decirles que te sitúen en la derecha?’. Pero yo dentro de lo que se me escucha, soy muy callado, no me gusta pedir cosas. No me gusta ser así. Entonces nunca hablé de un cambio de posición.

¿Cómo es para usted jugar en Riazor? Ya lo hizo antes, pero ahora, cada vez que sale, lo hace con una ovación.

Yo creo que es como jugar en mi casa. Estoy tranquilo, tienes los nervios de hacerlo bien, pero es como jugar en el campito de mi casa de Santiago. Juego tranquilo sabiendo que la gente me va a apoyar. No tienes problemas de fallar. Es como estar jugando con mis amigos. Es una locura. Me acuerdo en la Youth League que gritaban mi nombre... No te pones a llorar, pero se te ponen los pelos de punta. Ante el Barça B le dije a José Ángel tras el gol: ‘mira (se señala el brazo), tengo los pelos de punta’. Es una locura.

Xane Silveira

¿Cómo es Espasande?

Es un pueblito pequeño. Todos los años que viví allí y en verano es tranquilidad. Estás como dios, no hay nada de ruido. En un futuro prefiero una casa en A Coruña. Si es así, mejor, se vive mejor que en un piso, pero en A Coruña tienes todo.

¿Ayuda que en su familia sus padres fuesen deportistas?

Sí, sí, ayuda mucho. Yo representante no tuve hasta juvenil de primer año o cadete de segundo. Yo siempre le haré caso a mis padres. Al final, mi padre estuvo en el fútbol profesional, mi madre en el baloncesto profesional y saben cómo va el mundo. Siempre hay discusiones porque no me gusta la opinión de ellos o lo que me dicen, pero siempre hay que hacerles caso.

Quisiera preguntarle por el vestuario. ¿Cómo es desde dentro?

Aunque no estuve tampoco en muchos, es el vestuario más sano en el que estuve en mi vida. Puedes hablar con uno, hablar con otro, siempre cuando eres más pequeño en cantera hay grupitos y aquí no. Te puedes ir a comer con uno u otro sea o no veterano. Eso a los que somos jóvenes nos ayuda mucho, que los veteranos nos acojan.

Xane Silveira

¿Le aconsejan mucho?

Todos, siempre, dentro o fuera del campo, y ayuda. Pero lo que más es que te acojan como si tuvieras 35 años y fueras como ellos.

¿Hay alguno más paternal?

Lucas. Lucas, que podría ser mi padre también, que ya se lo digo muchas veces (se ríe). Me trata como si fuera un hijo.

José Ángel durante los partidos si os le dan una patada...

Con José Ángel tengo muy buena relación. Nos reíamos mucho. Nos reímos de Barbero, pon ahí, quiero que se pique (se ríe). Nos gusta picarle. Todos nos tratan muy bien.

Le contarán que antiguamente esto no funcionaba así.

Eso nos lo dicen también. ‘Si estuvieras en mis años limpiabas las botas’. Al final nosotros cogemos confianza, algunas cosas no las hacemos al ser jóvenes. Y nos dicen este tipo de cosas. Lo bueno es que en esta época no tenemos que limpiarles las botas.

¿Cómo es compartir vestuario con un jugador como Lucas?

Es una locura. La temporada pasada cuando acabé con ellos le dije: ‘Lucas, yo tengo una foto contigo en el aparcamiento cuando llegué el primer año’. Tengo una foto con varios compañeros y Lucas. Es una locura. A final de verlos allí arriba y decir: ‘no sé si llegaré’ y acabas compartiendo vestuario con él.

¿Pero ha dudado de si llegaría?

No, lo que me pasaba es que yo no pensaba en llegar y llegar. Yo jugaba, me lo pasaba bien, y ahora que hay que tomárselo más en serio. Piensas en dar el nivel e intentas mejorar día a día y llegar al fútbol profesional, que siempre ha sido mi objetivo. Hemos llegado y hay que seguir teniendo objetivos, que es ascender otra vez, jugar en Primera y llegar a lo máximo.

¿Dos ascensos seguidos?

Si se puede sí, si se puede sí.

David Mella durante la entrevista / Iago López

¿Le divierte jugar al fútbol, este mundo?

Me lo paso muy bien entrenando. En este vestuario sí me divierto jugando al fútbol. Porque además igual tienes un día malo, pero llegas al vestuario y te echas unas risas hablando con ellos, te metes al gimnasio y haces un poco el tonto. En el campo cuando toca estamos serios, pero luego siempre cae alguna broma o algo y, al final, eso ayuda. Te dan ganas por la mañana de venir a entrenar. A lo mejor en otros equipos te da más pereza. Aquí me encanta entrenar.

Cuando me decía lo de ascender... junto a Lucas, ¿no?

Con Lucas, sí. Con los máximos posibles de este vestuario.

¿Se van a llevar de las orejas los unos a los otros?

Yo creo que todos queremos lo mismo.

A Hugo Rama no lo había conocido hasta esta temporada, ¿no?

No, yo no sabía ni cómo era su cara cuando llegó. Y ahora tengo tatuado HR (señala un brazo), y él tiene DM. Me lo tatuó él a mí y yo a él. Pero tatuaje de verdad. Yo creo que él lo hizo más por mí que otra cosa. Pero yo tengo que agradecerle todo. Me ha ayudado muchísimo, siempre me aconseja y cuando estoy mal él me levanta. Él me dio mucho la vida este año en el vestuario. Ahora tiene que ser al revés. Como está lesionado le digo de hacer cosas. En verano él va a tener que venir la mitad del verano. Y le dije: ‘Escucha, me avisas, me pasas a recoger y venimos’. Yo no tengo problema. Y más con alguien que desde el primer momento me ha ayudado.

Xane Silveira

Tuvo pubalgia la temporada pasada. Estuvo mucho tiempo de baja. ¿Cómo lo vivió?

En principio iban a ser cuatro meses, pero luego fueron cinco. Yo venía desganado, tener que ir hasta el gimnasio de allí, venir todas las mañanas, no tocar un balón porque no podía... Por lo menos me movía algo entre semana porque iba a entrenar con el Marte, a ayudar y mirar porque hacía las prácticas del curso de entrenador y, como eran mis amigos, se me pasaba rápido el tiempo. Para mí fue lo peor de mi carrera.

Tiene contrato hasta 2026. ¿Cómo va ese tema? Soriano ha comentado que le quiere renovar.

De la renovación algo me comentó mi representante. Pero no sé nada. Ellos están en contacto con el club. No sé si va a ser en un mes o en cinco. Aun tengo hasta 2026. Aquí estoy feliz y súper contento. Yo la renovación se la dejo a mi representante y a mis padres, y al club. Yo no quiero saber nada, estoy centradísimo.

Algo querrá saber.

Hombre sí, sí, el día que llegue quiero saber si tengo contrato. Pero ahora mismo me quedan dos años aún. Los quiero pasar aquí lo más contento que pueda y si llegamos a Primera División, mejor. Prefiero centrarme en llegar a Primera que en firmar una renovación. Yo sé que mi agente sabe mucho de esto y yo le digo: ‘todo tuyo’. Quiero estar centrado. En verano despejarme del todo y si me convocan, estar enfocado en el Europeo al 100%.

¿Con qué sueña Mella?

Siempre soñaba con llegar aquí arriba y debutar en el fútbol profesional. Ese era mi meta. Ahora que se va a cumplir, tendré que ponerme otras metas, que ya pensaré, ahora acabamos de ascender.

¿Hay algo en lo que deba mejorar como futbolista?

Yo siempre he dicho que tengo que ser más profesional en todo. Entrenamientos, fuera de casa, descansos... todo. Y ahora que llego al fútbol profesional, más. Futbolísticamente en muchas cosas. Mi toma de decisiones, el momento de cuándo dar un pase o regatear... En eso es en lo que más tengo que mejorar.

¿Hubo un punto de inflexión este verano cuando bajó al Fabril?

Yo creo que no fue ahí. Fue más después de navidades o un poco antes. Al volver a la lesión del cuádriceps. Ahí, en cuanto empezamos a estar abajo y subir un poco, dije: ‘Tengo que pillar el nivel’.

¿No se veía?

Me veía al nivel, pero no para superar las expectativas que yo tenía. Al final acabé superando las expectativas que tenía de este año, pero yo intento siempre superarme.

Lleva varios tatuajes. ¿Alguno que sea más especial?

La alpaca. Es mi animal favorito. Me gustan todos. Tengo uno en la pierna con mis padres; otro por mis abuelos; uno por mi familia. Otros no tienen significado pero me gustan. Me he hecho hace poco un guerrero en el brazo. Es una pasada. Pero los que más me gustan son los que me he hecho por mi familia.

Xane Silveira

Lleva una canción tatuada.

Sí, con mi madre. Se llama Dónde estás corazón, no me acuerdo de quién era, pero siempre la cantaba de pequeño con mi madre y me la tatué. Decidí ponerle dos corazones.

¿Tiene un ídolo?

Messi. De pequeño veía mucho al Barça y me enamoró.

