Idiakez: “No creo que haya debate, tengo claro que Lucas se queda”

Imanol Idiakez no cree que “haya debate” sobre la continuidad de Lucas Pérez, aunque Riazor se lo recordase en varias ocasiones durante la celebración de una fiesta eterna tras el deseado ascenso a Segunda División. “Si quieren recordárselo está bien, tengo claro que Lucas se queda”, sentenció el técnico, orgulloso de lo logrado con un Deportivo que solo ha dado un paso hacia un futuro que pasa por volver a Primera División. “Esto es lo más bonito que nos puede pasar, pero todavía nos queda mucho para llegar a donde el Dépor se merece”, explicó el técnico sobre la alegría de la afición y haber puesto una primera piedra: “Estoy contento por la gente. Esto no es de ninguno de nosotros y menos mío. Esto es de la afición que es maravillosa. Les hemos sacado del infierno y ahora hay que seguir”.

El entrenador blanquiazul bromeó con su pelo después de aparecer con él teñido: “Me han sacado del zulo y cuando me he dado cuenta estaba así. Ha sido un profesional, aunque no lo parezca. No han sido ni Mella ni Lucas, los he tenido encerrados”.

Ya fuera de la parte festiva, ha sido un partido en el que el parte de guerra ha quedado muy engrosado tras las lesiones de Cayarga, Alcaina, José Ángel y Ximo: “Alcaina me temo que lo vamos a perder. A José Ángel tengo más dudas. Ximo ha acabado con una molestia, pero sus sensaciones no son tan malas como en el momento ha parecido. Espero que sea solo Alcaina. Cayarga tiene un viaje terrible. Lo has visto en directo, casi le ha podido partir la pierna. Se le ha hinchado el tobillo y a ver si en unos días se puede recuperar”.

Añadió el entrenador vasco que no cree que tenga que ver con una fiesta que deben compaginar con los partidos ante el Castellón: “Estamos intentando conjugar una cosa con la otra. El equipo ha demostrado que en el campo compite. Alcaina venía con una molestia en esa zona y era algo que podía pasar. Lo de José Ángel y Ximo son molestias, no creo que tenga que ver con las celebraciones”.

Idiakez cree que a todos les vendrá bien terminar la temporada pero primero hay que competir por el trofeo de campeones: “Todos tenemos ganas de irnos a casa y descansar para ilusionarnos con lo que viene. Pero quedan dos partidos y no hay duda que lo vamos a plantear con la mayor seriedad. Son circunstancias difíciles, pero tenemos dos partidos en cuatro días, dos celebraciones hoy y mañana... Vamos a pelear por ese título".

En el plano individual, se alegró en especial por Salva Sevilla, quien anotó un golazo y lo celebró con gran fervor: “Muy contento por él. Es uno de esos profesionales por los que te quitas el sombrero por cómo entrena. Ha conseguido su octavo ascenso. Por las circunstancias no ha tenido el papel que quizá esperaba, pero ha sido un ejemplo. Ha hecho un partido extraordinario y me alegro por él. Se merece todo el reconocimiento que le podamos dar”.

También quiso enviar ánimos a los equipos descendidos. El resultado en Riazor, al final, no fue importante debido a la derrota del Sabadell: “Siempre es un poco dramático ver a gente sufriendo, sabes que mañana puedes ser tú. Los que hemos vivido experiencias sufridas conoces lo que es. Me alegro por el Real Unión, pero me entristece por el Sabadell, ojalá puedan volver”.