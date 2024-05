Idiakez: “Será igualado, somos dos equipos que juegan a que pasen cosas”

Imanol Idiakez se marchó contento por la victoria, el trabajo y la remontada tras un partido muy complicado que tuvo que afrontar con multitud de bajas: “Muchísimo mérito. Fue un partido muy complicado ante un equipo que ha venido con casi su once. Se puso por delante después del penalti y tiene mucho mérito por las bajas y el cansancio que acumulábamos. Le doy mucho al trabajo de los chavales”.

El técnico vasco halagó la propuesta del rival. Un Castellón alegre y vertical: “Es un equipo que es muy bonito de ver, con mucha gente por delante de la pelota. Hace tres en inicio pero un central va por delante. Es difícil contrarrestar, pero te deja muchos metros y posibilidades. Fue un partido de tú a tú con momentos para todos. Lo que esperábamos. Cuando dos equipos quieren atacar hay situaciones. Hubo momentos que nos costó más y otros que fuimos un poco mejor”.

De cara a la vuelta, que será este domingo en Castalia, espera un partido reñido, pero sobre todo abierto. Por la idiosincrasia de juego de ambas escuadras y por las circunstancias en cuanto a ausencias y bajas: “Va a estar igualado. Al descanso comentamos que era un gol y que quedaban tres partes. Somos dos equipos que juegan a que pasen cosas”. A lo que añadió que espera un enfrentamiento abierto: “Con la situación que tenemos seguro que sucederán más cosas. Veremos si somos capaces de mantener esta ventaja”.

No espera, eso sí, grandes novedades en una enfermería plagada de futbolistas con casi una decena de bajas: “A lo mejor hay alguna opción a Berto Cayarga. El resto en principio no. Quizá Balenziaga. Poquita cosa. Hoy (por ayer) se vio qué tenemos. La victoria tiene mérito porque no es fácil con tanta gente nueva, algunos fuera de posición o menos habitual como Jaime”.

Preguntado por Villares y Lucas, que irán a la selección, una situación que genera ilusión a ambos futbolistas, aguarda que lleguen bien a la cita. “Vamos a ver si va todo bien, disfrutan de la selección y el domingo están con nosotros”.

También fue preguntado por Pablo Martínez. Sobre si ese abrazo sonó a despedida. Y fue franco: “No creo”.

En cuanto a nombres individuales, habló de Pablo García, el lateral cadete de 16 años que entró en la convocatoria del encuentro. Probablemente no debute, pero es uno de los grandes talentos a cuidar en los próximos años: “Tiene una pinta estupenda, lo sabemos todos, y no teníamos defensas. Queríamos verlo poco a poco, pero es demasiado joven para hablar de él, vamos a dejarlo tranquilo”.

Idiakez habló de Rubén López, titular este fin de semana: “Son muy jóvenes para definirlos. Lo hará el tiempo. Es un chico que tiene muy buenas condiciones y gran actitud. Es verdad que tiene la posibilidad de ir un poco más anclado o alto. Le cuesta más sujetarse. Se mueve mucho, salta y el entrenador tiene la obligación de acomodar su situación para que salten a relucir sus virtudes”.

Por último, Idiakez halagó a Haris Medunjanin, una de las figuras rivales y con pasado blanquiazul: “Es un jugador muy bueno, de Primera, ahí está su carrera. Dio una exhibición. Es uno de esos jugadores que da gusto ver. Cuando interviene, cambia las jugadas”.