‘Voa’ ya es una realidad y sonará este miércoles en Riazor

«Voa/Contra o vento/Dépor, voa/E nós ao teu carón». De la mente, del alma y de un deportivismo macerado a cobrar vida. De la partitura y los arreglos a ser una realidad. Voa, el himno del Deportivo compuesto por Xoel López, ya vuela libre, como pregona la letra en su estribillo. Empieza a pertenecer, a hacerse un hueco en el corazón del deportivismo. El club coruñés lanzó la pieza musical un día antes de la disputa del Teresa Herrera y este miércoles, en el descanso del encuentro, se podrá escuchar al artista coruñés cantándola sobre el césped de Riazor, como guinda a la disputa de un Teresa Herrera que traerá de vuelta al Madrid.

El nuevo himno del Dépor, de poco menos de cuatro minutos, tiene referencias intergeneracionales, también a los años de dificultades que ha vivido el club recientemente. Viene acompañado de un videoclip grabado entre la Marina y el paseo marítimo de A Coruña, con un plano secuencia realizado con un dron, que fue guiado por el piloto David Lougedo, «uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional, con experiencia en grandes producciones audiovisuales como La sociedad de la nieve, Infiesto, Zeta o Clanes», según revela el club coruñés. En la canción, como ya fue anunciado hace un par de semanas en una rueda de prensa, participan agrupaciones y artistas coruñeses de referencia como « Kilomberos de Monte Alto, Xacarandaina, el Coro Infantil Cantábile, la Orquesta Sinfónica de Galicia, Caamaño & Ameixeiras, Belém Tajes y Susana Seivane, entre otros».

Así es Voa, el himno del Deportivo compuesto por Xoel López / RCD

Para el estadio

El Deportivo considera que constituye «un canto colectivo» y «una idea que sintetiza los valores del club: el inconformismo, la pasión compartida , el sentimiento de pertenencia o la unidad», entre otros, para que redondear «una obra plural, de esencias gallegas».

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El club cree que el himno, lanzado por el 120º aniversario del Deportivo «está llamado a ser cantado tanto Riazor como fuera de él, convirtiéndose en un elemento de cohesión para toda la comunidad deportivista».