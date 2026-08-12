‘Voa’ ya es una realidad y sonará este miércoles en Riazor
El Dépor lanza su himno un día antes del Teresa Herrera, donde será cantado por primera vez en directo, en el descanso del partido ante el Real Madrid
«Voa/Contra o vento/Dépor, voa/E nós ao teu carón». De la mente, del alma y de un deportivismo macerado a cobrar vida. De la partitura y los arreglos a ser una realidad. Voa, el himno del Deportivo compuesto por Xoel López, ya vuela libre, como pregona la letra en su estribillo. Empieza a pertenecer, a hacerse un hueco en el corazón del deportivismo. El club coruñés lanzó la pieza musical un día antes de la disputa del Teresa Herrera y este miércoles, en el descanso del encuentro, se podrá escuchar al artista coruñés cantándola sobre el césped de Riazor, como guinda a la disputa de un Teresa Herrera que traerá de vuelta al Madrid.
El nuevo himno del Dépor, de poco menos de cuatro minutos, tiene referencias intergeneracionales, también a los años de dificultades que ha vivido el club recientemente. Viene acompañado de un videoclip grabado entre la Marina y el paseo marítimo de A Coruña, con un plano secuencia realizado con un dron, que fue guiado por el piloto David Lougedo, «uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional, con experiencia en grandes producciones audiovisuales como La sociedad de la nieve, Infiesto, Zeta o Clanes», según revela el club coruñés. En la canción, como ya fue anunciado hace un par de semanas en una rueda de prensa, participan agrupaciones y artistas coruñeses de referencia como « Kilomberos de Monte Alto, Xacarandaina, el Coro Infantil Cantábile, la Orquesta Sinfónica de Galicia, Caamaño & Ameixeiras, Belém Tajes y Susana Seivane, entre otros».
Para el estadio
El Deportivo considera que constituye «un canto colectivo» y «una idea que sintetiza los valores del club: el inconformismo, la pasión compartida , el sentimiento de pertenencia o la unidad», entre otros, para que redondear «una obra plural, de esencias gallegas».
El club cree que el himno, lanzado por el 120º aniversario del Deportivo «está llamado a ser cantado tanto Riazor como fuera de él, convirtiéndose en un elemento de cohesión para toda la comunidad deportivista».
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