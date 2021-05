La pandemia de coronavirus ha desencadenado una crisis económica mundial de la que no se libra ningún territorio. La caída de la demanda y las restricciones comerciales para frenar los contagios han lastrado las ventas en general y las exportaciones en particular (-21% en A Coruña). Sobre todo, en sectores como la moda (-25%), eje del comercio exterior coruñés (con un peso del 55% en 2020) por el liderazgo de la multinacional textil Inditex. Pero junto a un puñado de grandes firmas, las ventas internacionales de la provincia se nutren del arrojo de un número cada vez mayor de empresarios que se esfuerzan en que sus pequeños negocios den el salto de lo local a lo global. En plena crisis del COVID, en el último año 2.641 empresas coruñesas realizaron alguna operación de exportación —800, de forma regular—. Son unas 100 más que el año anterior. Según los cálculos de la Cámara de Comercio de A Coruña, de ellas solo unas 40 son grandes compañías. El resto, unas 2.600, son pymes que suman un 38% del total del valor exportado: casi 3.300 millones de euros de los 8.662 millones que alcanzó la venta internacional coruñesa en 2020.

El mercado internacional puede ofrecer grandes satisfacciones a los empresarios que consiguen encontrar su hueco, pero requiere un gran esfuerzo para las firmas más pequeñas. Luis González ha conseguido exportar hasta el 20% de la producción de Ardentia después de tres décadas de dedicación. Las obras de joyería contemporánea que esta compañía artesana realiza en plata de ley en su taller de Bergondo se venden en Abu Dabi, Maldivas, Japón, Hong Kong, Malta, Rusia, Lituania... aunque sus principales mercados internacionales son Alemania y Francia.

Luis González (Ardentia): “Es realmente difícil para una pyme mantener las ventas fuera sin estar constantemente en ferias”. González señala que sus ventas al exterior se han resentido en el último año y asegura que “es realmente difícil para una pyme mantener las ventas fuera de su área de acción normal si no está participando constantemente en ferias”. Y en 2020 el COVID obligó a anular todos estos eventos presenciales. “La moraleja es que en cuanto dejamos de estar presentes en las ferias profesionales, se resienten las ventas”, explica el fundador de esta joyería coruñesa creada en 1988. A diferencia de las grandes empresas, los pequeños negocios carecen de un departamento específico: “No hay estructura comercial en cuanto a representantes internacionales, sino que eres tú mismo que vas a una feria con un stand con tu producto”, relata. “Si dejas de estar, dejas de vender”, concluye. Por eso, señala como vital el apoyo de los programas de internacionalización de la Cámara de Comercio de A Coruña y del Igape.

A pesar del esfuerzo que requiere, Luis González asegura que salir a abrir nuevos mercado ha sido “un aprendizaje bárbaro” y recuerda como una “suerte” que la crisis financiera de 2008 le “cogiera ya exportando”. Aunque se había aventurado ya antes a explorar el mercado exterior fue a partir de ese momento cuando la exportación se volvió “una opción de buscar fuera de casa la falta de ventas”, admite.

Este empresario espera con ansia la recuperación del turismo para recobrar el pulso de su actividad y la de sus ocho empleados este año. Y piensa ya en volver a las ferias en un futuro. La internacionalización, además, le abre camino en casa: “Muchos clientes nacionales a los que nos era difícil vender aquí al final nos han comprado estando en Alemania”, comenta.

Más allá de las mercancías que recogen las estadísticas de exportación de bienes, desde A Coruña se exportan también servicios. Según la Cámara de Comercio cada vez son más significativas las de consultorías especializadas en sostenibilidad y medio ambiente, ingenieras, estudios de arquitectos, empresas de elearning, soluciones informáticas, y empresas del sector TIC en general. Una de ellas es Docuten, la firma que Daniel Cerqueiro creó en 2010 y que se dedica a convertir a sus clientes en empresas sin papel, implantando tecnología de firma digital y facturación electrónica. Su target son compañías grandes, de más de 200 trabajadores, por lo que salir de Galicia es una necesidad.

Daniel Cerqueiro (Docuten): “Buscamos mercados que no sean principales para llegar a facturar el 50% en el exterior en cinco años”. “Ahora nuestro mercado es España, fuera de Galicia, y un poco Portugal”, explica Cerqueiro, que cifra en algo menos del 5% el peso actual de su facturación exterior. Su objetivo es dar el salto en el próximo lustro: “Tenemos claro que en los próximos cinco años tenemos que conseguir que nuestro porcentaje de facturación fuera de España llegue como mínimo al 50%”, avanza. Para ello, pone el foco en “mercados que no sean principales”, que puedan ofrecer oportunidades y presenten menos competencia, “como algunos países de África o de Asia”. “Estamos explorando y buscando sitios donde la implantación de tecnologías no está tan madura”, detalla Cerqueiro, y apunta al área del Magreb como un territorio con oportunidades. En su caso, la internacionalización también es cuestión de ganar prestigio en el mercado nacional.

Según datos de Estacom, el número de empresas exportadoras en la provincia de A Coruña se duplicó en los últimos veinte años.

El continente africano, con un menor impacto del COVID, nuevo destino comercial en alza Aunque Europa occidental concentra el 70% de las exportaciones coruñesas —Francia, Alemania, Italia son los mercados principales— los empresarios buscan nuevos destinos donde comercializar sus productos. El continente africano, con un menor impacto del COVID, se alza como una de las zonas con más oportunidades, según los estudios de la Cámara de Comercio de A Coruña, que concreta el territorio de más interés en el norte de África —Marruecos, Túnez y Argelia— y en el África occidental, con Costa de Marfil, Senegal, Gabón y Ghana como los países más atractivos. Estados Unidos, China y Corea del Sur seguirán siendo mercados de interés para Galicia por su control de la pandemia, con tasas de vacunación y crecimientos del PIB superiores al 6%. Dentro de Europa, despuntan los países nórdicos y los bálticos, estos últimos con previsiones de crecimiento del PIB superior al 8%. En Oriente próximo, la Cámara destaca Israel como “un destino a considerar con una previsión de crecimiento superior al 6% y con un alto nivel de población vacunada”. Latinoamérica es una de las zonas más afectadas sanitaria y económicamente, pero Perú, Chile, México, Costa Rica y Guatemala ofrecerán mejores posibilidades de negocio que el resto de su entorno.