Consumir es casi un mandato esta semana, a golpe de promociones y descuentos del omnipresente Black Friday. La campaña de ventas previa a la Navidad arrastra cada año a más sectores y en esta ocasión comerciantes de todo tipo tratan de surfear la ola del viernes negro para dejar atrás las estrecheces de la pandemia. Pero en ese océano de impactos llamando a la compra y sobre todo a la compra online, algunos peces nadan a contracorriente. Es el caso de la empresa de pesca artesanal coruñesa Fresco y del Mar, que lejos de sumarse a las ofertas ha decidido cerrar su página web el viernes y renunciar a las ventas de ese día como gesto de rechazo al consumo masivo del Black Friday.

Esta pequeña compañía con sede en Muros es proveedora, entre otros, del comedor de Inditex en Arteixo pero las ventas a particulares las canaliza únicamente a través de internet, por lo que la medida de protesta supondrá perder el negocio de toda la jornada. La empresa comunicó este martes la decisión respaldada por marineros, mariscadoras y estudiantes de A Costa da Morte, que le han trasladado su apoyo a esta campaña.

Fresco y del Mar ha promovido un manifiesto colectivo contra una de las fechas más consumistas del año y a favor de la sostenibilidad de la “Galicia profunda”, en referencia a la famosa sentencia de una juez de Marbella. “La Galicia profunda no se vende. Al contrario, se protege y se cuida”; “Amamos nuestros mares y rías. Mucho. Tanto que los queremos para siempre. Y para todos los tiempos que vendrán”, defiende en el documento. La empresa insta también a respetar “las temporadas de los alimentos del mar” y un “consumo responsable y comprometido”. “Nuestro océano no está de rebajas, ni se explota ni está de saldo. El mar no entiende de Black Friday… ni falta que hace!”, concluye esta compañía que trata de hacer de la sostenibilidad su bandera.

Fresco y del Mar ha destacado por ser pionera en envases sostenibles para pescado y marisco, al sustituir el tradicional poliespán por cartón. La sostenibilidad está de moda y el año pasado esta empresa tradicional logró un contrato con Inditex para suministrar productos procedentes de la pesca artesanal. La compañía tiene claro su rumbo y calcula que será rentable dejar el viernes en blanco.