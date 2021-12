El grupo textil Inditex subió ayer un 4,49% en Bolsa con lo que recuperó parte de las pérdidas cosechadas el martes al anunciar el relevo del actual presidente ejecutivo, Pablo Isla. En una jornada alcista en el mercado español, los títulos de Inditex, la empresa con mayor capitalización del parqué, cerraron a 29,11 euros, lo que supone un repunte del 4,49 %, la mayor subida del Ibex 35. En lo que va de año la acción del grupo textil se revaloriza un 14,42%. El martes, cuando se anunciaron los cambios en la dirección, los títulos de la compañía cayeron el 6,1%.

Para el director de Bolsa General, David Galán, la caída de más del 6% se debió a que “los mercados castigan siempre la incertidumbre y premian la estabilidad”. “Inditex tenía marcado un rumbo con Pablo Isla que gustaba a los accionistas y ahora existe una incertidumbre con la llegada a la presidencia de Marta Ortega”, reconoce. De todas formas, reitera que la hija de Amancio Ortega será presidenta no ejecutiva —“no será el Pablo Isla de Inditex”— sino que la labor ejecutiva la llevará el nuevo consejero delegado, Óscar García Maceiras. “Además, Marta Ortega cuenta con los consejos de su padre y no hay nadie que conozca mejor el negoció que él”, esgrime.

Pese a ello, David Galán no esconde que el relevo no preocupe a los accionistas. “Pablo Isla era un jefe muy bien valorado. Ha demostrado ser un buen profesional y confiaban en su buen hacer”, reconoce. “Puede sonar mal que el relevo al frente de la compañía sea la hija del máximo accionista. Dile a un inversor de Wisconsin que la hija va a dirigir Inditex. Seguro que no le suena bien, pero hay que tener paciencia”, asegura.

El martes, las acciones de Inditex se desplomaron más de un 6%. Ayer subieron más de un 4%. “No hay que olvidar que los mercados se mueven por emociones. La caída del martes fue un movimiento exageradamente malo y la subida de hoy (por ayer) fue exageradamente buena. Y todo hay que relacionarlo con el momento de volatilidad que vive la Bolsa española”, matiza David Galán.

El Ibex 35 comenzó diciembre con una subida del 1,47%, después de que el martes cerrase el peor mes bursátil desde marzo de 2020, al acumular una caída en noviembre del 8,3% lo que le llevó a cerrar por debajo de los 8.400 enteros.

En cambio, el selectivo madrileño cerró la jornada de ayer en los 8.452,6 enteros, aunque los inversores continúan pendientes de la evolución de la nueva variante ómicron.

La bolsa española cerró con un alza del 1,78% una sesión en la que prácticamente todos los valores terminaron en positivo y que denota la fuerte volatilidad que se ha instalado en el mercado desde la confirmación de la nueva variante del coronavirus. El principal índice del parqué, el Ibex 35, subió 147,5 puntos, y alcanzó los 8.452,6 puntos, con lo que las ganancias del año se elevan al 4,69%.

Dentro del Ibex 35, las ganancias estuvieron encabezadas por los valores que más cayeron el martes. Inditex, que se desplomó tras anunciar cambios en su cúpula directiva, repuntó el 4,49% y el grupo de aerolíneas IAG, muy afectado por el temor a restricciones a los vuelos, subió el 3,8%. Excepto Telefónica, que se dejó el 0,22%, todos los grandes valores registraron ganancias: Banco Santander y BBVA, los dos más negociados ayer, del 2,62% y del 2,45%, respectivamente; e Iberdrola, del 1,58%.