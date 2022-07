La negociación del convenio colectivo del centro de trabajo de Nueva Pescanova en Arteixo está bloqueada por 200 euros al año por persona, según informó ayer el comité de empresa. Decenas de trabajadores de la empresa se concentraron ante la oficina principal de Abanca, accionista mayoritaria de Nueva Pescanova, con un 98% del capital.

Lo hicieron, según explicó la presidenta del comité de empresa, Isabel Pérez, por la situación que vive el convenio colectivo, que lleva en negociaciones desde 2020.

“La empresa quiere recortarnos derechos, en especial en materia de salarios y prestaciones sociales”, resume sobre las negociaciones de un acuerdo que afecta a 160 personas de manera directa.

La plantilla denunció en su momento que los salarios del centro de trabajo de Arteixo son inferiores a los de las instalaciones de Chapela y O Porriño, en la provincia de Pontevedra, por lo que demanda la equiparación.

“Ya renunciamos a todo lo que pedíamos y ahora solo nos quedamos exigiendo la garantía económica porque entre todos los centros de Nueva Pescanova, somos los que tenemos los sueldos más bajos”, aseguró. La presidenta del comité de empresa explicó que con una paga lineal de 200 euros por persona al año darían por cerrado el conflicto, aunque matizó que eso no implica la equiparación salarial, sino un acercamiento con el resto de centro de trabajo en el que la plantilla de Arteixo continuaría por debajo.

“La empresa se cierra en banda. Les hemos dado herramientas para ahorrar en muchas otras cuestiones, pero se cierra en banda y dice que no. La última reunión la tuvimos el martes y no hay forma. Mientras no lo consigamos, seguiremos luchando y manifestándonos”, concluyó.