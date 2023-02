El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado en Barcelona que no se incumplirá el acuerdo de reforma de las pensiones al que está ligada la cuarta entrega de fondos europeos Next Generation. Durante su intervención en el ciclo 'Converses del degà' del Col.legi d'Economistes d'Economia de Catalunya en Barcelona, ha afirmado tajante: "Estamos muy cerca de una solución tanto en el ámbito de los agentes sociales, como en el político". Ha defendido un sistema de pensiones no solo suficiente sino "más equitativo y sostenible".

Tras su participación en el coloquio ha manifestado que los detalles que se perfilan para el pacto final "no son tanto un tema de periodo de cómputo (para calcular las pensiones) sino de adecuar el sistema a los nuevos perfiles de carreras profesionales menos lineales y sus lagunas y años peores". Eso, ha insistido, fue un mandato del pacto de Toledo, un elemento que ha querido contraponer con la reforma del PP en 2013. Escrivá ha afirmado que el plazo del 31 de diciembre que se había fijado para llegar a un acuerdo era "tentativo" y que el objetivo es "cerrarlo lo antes posible". Ante los economistas ha sentenciado que no se trata de una reforma porque nadie lo exija si no porque es necesaria. El ministro, ante un auditorio de profesionales de la economía, ha criticado la reforma popular y ha alabado la del anterior Gobierno del PSOE, en 2011, ya que, a su juicio, encaraba el problema demográfico en los años 30. Por eso la reforma, que se hizo con apoyo de los agentes sociales, aumentó entonces el periodo de cómputo para la pensión hasta los 25 años y alargó paulatinamente la edad de retiro hasta los 67 años. Una de las medidas propuestas en la reforma por el Gobierno actual es ampliar a 30 años el periodo de cómputo, aunque con la posibilidad de evitar los dos peores. Pacto de Toledo El ministro ha insistido en que están cumpliendo el mandato del pacto de Toledo, en le que están todas las fuerza parlamentarias. "Lo que nos pidió el pacto de Toledo es que que se tenga en cuenta que las carreras laborales son cada vez son menos lineales. Nos pidió revisar el sistema para hacerlo más equitativo y eso requiere operar sobre le tratamiento de las lagunas". Eso, ha puesto como ejemplo, supone mejorar la cotización mínima en algunos casos, lo que beneficia a las mujeres que han sido madres y la posibilidad de excluir los peores años. El objetivo, ha explicado, es generar ahorro en el sistema a través del fondo de reserva mediante el mecanismo de equidad intergeneracional, así como el destope de la pensión y de las bases máximas, en este caso de forma gradual. Ha asegurado que el factor de sostenibilidad que planteó la reforma del PP hubiera hecho que un pensionista del 'baby-boom' viera reducida su prestación entre un 2% y un 3%, pero en cambio a una persona joven le hubiera supuesto un recorte de en torno al 25%. En cuanto al nuevo sistema de cotización de los autónomos, ha explicado que durante el periodo transitorio se aplicará la reforma de forma "muy paulatina". Tras el coloquio ha negado que este cambio, que se pactó en julio pasado, vaya a generar más ingresos por subidas de cuotas cuando estas se equiparen a las de los asalariados más allá de las acordadas. "Nada ha cambiado. Lo que sí hay es una reformulación del cálculos de ingresos por el afloramiento de economía sumergida" y otras variables. Con ello salía al paso de informaciones según las cuales el Ejecutivo se habría comprometido ante Bruselas a subidas en las cuotas de los autónomos. El ministro de Seguridad social ha asegurado que el inicio de 2023 en el mercado laboral ha ido "muy bien". De hecho, en la primera quincena de febrero se han creado 65.000 empleos, ha anunciado. Durante la primera parte del coloquio en torno a la cuestión de los organismos fiscalizadores de las políticas públicas ha sido tajante: "Yo sí que he sido un 'hombre de negro'", ha sentenciado el que fuera presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (Airef). Después de defender el papel de este tipo de organismos también ha destacado que deben mejorar sus mecanismos de transparencia y revisión de cuentas. "Cuando uno está en una institución independiente tiene que tener en cuenta que su legitimidad está limitada porque no ha sido elegido por nadie".