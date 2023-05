Una subasta entre dos constructoras decidirá el futuro de la coruñesa Arias Infraestructuras

El pasado viernes, acabó el plazo de seis semanas que la jueza del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, que tramita el concurso de acreedores de la constructora Arias Infraestructuras, había puesto para recibir nuevas ofertas para hacerse con la compañía. En las cinco primeras semanas no había llegado ninguna, pero en la última una constructora presentó la suya para comprar la empresa. De esta forma, hay dos pretendientes: la viguesa Prace, que ya había realizado su propuesta en un primer momento y que la jueza rechazó porque no alcanzaba el 50% del valor de los activos de la compañía, y la nueva que acaba de realizar su ofrecimiento.

El pasado 10 de abril, la jueza emitió un auto en el que rechazaba la proposición de compra de Prace de 3,5 millones —cuyo desembolso se realizaría mediante un pago en efectivo de 2,9 millones y la asunción de deudas de la concursada valoradas en 557.892 euros— porque no cumplía las condiciones del plan de liquidación. “La oferta (…) no se ajusta a los términos de las reglas especiales de liquidación judicialmente aprobadas, ya que no alcanza al 50% del valor de la unidad productiva en su conjunto, por lo que no puede accederse a la autorización interesada”, explicaba en el auto.

Los activos de Arias Infraestructuras se han tasado en 8,7 millones. La jueza había marcado que las propuestas no podían ser inferiores al 50% de esa cantidad. Los 3,5 millones de Prace suponían el 40,53%.

En las reglas de liquidación, que aparecen en el auto del 3 de marzo del año pasado en el que la magistrada declaró a Arias Infraestructuras en concurso de acreedores, también se estipulaba que, si llegaba un ofrecimiento de compra inferior al 50%, pero superior al 40%, se abriría un plazo de 30 días hábiles para recibir nuevas proposiciones: “en el caso de que supere el 40% sin alcanzar el 50% solicitará a la administración concursal autorización para abrir plazo para recabar mejores ofertas”. Y este es el plazo que termino el pasado viernes con la presentación de la segunda propuesta.

Una vez que hay dos empresas interesadas, la jueza no decidirá entre una de ellas, sino, como también estipulan las reglas de liquidación, habrá una subasta entre ambas. Ahora, se ha abierto un plazo de 15 días para que las dos constructoras realicen un nuevo ofrecimiento. El de Prace había sido de 3,5 millones y el de la nueva compañía ha sido ligeramente superior, porque tenía que superar el 40% del valor de los activos para que fuese considerada por la magistrada.

Ambas proposiciones son por toda la unidad productiva, por lo que también se cumple una de las reglas del plan de liquidación que señalaba que los objetivos principales de la causa son mantener el empleo y el conjunto de la unidad productiva.

La deuda de la constructora coruñesa cuando entró en concurso de acreedores era de 12,5 millones, por lo que ninguna de las ofertas llegará para hacer frente a todo el pasivo. Sus activos más relevantes son la cantera y la planta de aglomerado que tiene en Arteixo. También cuenta con unos talleres en Sabón donde guarda la maquinaria.