La central de As Pontes cierra en dos meses porque ya es seguro el suministro eléctrico

La chimenea de la central de As Pontes echará humo por última vez en octubre. Es el tiempo que tardarán en consumirse las algo más de 100.000 toneladas de carbón que quedan en sus almacenes. Cuando se acaben no se repondrán, porque el Gobierno autorizo ayer el cierre completo de la térmica cuatro años después de que lo solicitase su dueña (Endesa).

La instalación llegó a apagarse en junio de 2022, pero a finales de ese año, y como consecuencia de los problemas de abastecimiento energético derivados de la guerra de Ucrania, volvieron a ponerse en marcha dos de los cuatro grupos generadores. En septiembre, el Gobierno había autorizado el cierre de los otros dos, pero obligó a Endesa a mantener los otros dos en activo para hacer frente a la crisis y garantizar un suministro de respaldo en el sistema energético español.

Con el precio del gas por las nubes tras la invasión rusa, el carbón volvía a ser competitivo en la generación de energía y Red Eléctrica de España (REE) ordenó que la térmica de Endesa empezase de nuevo a funcionar, por lo que la empresa reforzó su plantilla con 60 personas y se prolongaron los contratos de las auxiliares hasta junio de 2023, un horizonte que después se amplió a octubre. Ahora, a pocas semanas de que se alcance esa fecha, el Gobierno ha decidido clausurar por completo la instalación.

En un primer informe de REE se contemplaba el cierre de dos de los grupos, pero los otros dos debían seguir en funcionamiento “dentro de un contexto de gran tensión en los mercados energéticos provocada por la invasión de Ucrania”.

Ahora, “tras la estabilización de estos mercados”, Red Eléctrica ha emitido un nuevo informe que constata la compatibilidad del cierre con la seguridad de suministro eléctrico, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) autorizó ayer la solicitud de cierre de la central. “Se considera que actualmente se cumplen las condiciones que hacen viable el cierre de todos los grupos de carbón de As Pontes”, asegura el informe de REE.

Tras la publicación de la orden ayer en el Boletín Oficial del Estado, Endesa tiene un año como máximo para apagar sus cuatro grupos de As Pontes de unos 350 MW aproximadamente cada uno. El cierre total se producirá antes, porque el objetivo de la empresa es quemar el carbón que queda entre septiembre y octubre. Después, el Gobierno le concede otros tres años más para el desmantelamiento total de la central. En los trabajos participarán 130 personas escogidas a través de planes de formación. As Pontes dirá así adiós a una central que lleva 47 años en funcionamiento y llegó a generar 1.469 megavatios (MW) de potencia instalada. La planta se puso en marcha a principios de los años 70 para explotar las minas de lignito de As Pontes. Con el objetivo de reducir las emisiones, se reestructuró entre 1993 y 1996 para utilizar una mezcla de lignito local y carbón importado. Debido al precio más bajo del carbón importado, las minas dejaron de ser competitivas y cerraron en 2007. Desde ese año, la planta solo quemaba carbón importado, que es menos contaminante y más barato. Al dejar de ser viable la generación eléctrica mediante la quema de carbón, Endesa solicitó el cierre de la instalación en diciembre de 2019. Casi cuatro años después, llegará su clausura.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está apoyando proyectos municipales en la zona, como el desarrollo de un centro logístico en el polígono industrial de Penapurreira, en As Pontes, que dé servicio a las empresas con problemas de almacenaje y al transporte por carretera afectado por el cierre de la central. Además, a través de la convocatoria de ayudas a infraestructuras ambientales, sociales y digitales, se han concedido 6,8 millones a 11 proyectos de la comarca.

Y con el objetivo de impulsar la generación de empleo en la zona, el Gobierno ha lanzado convocatorias de ayudas a proyectos de inversión empresarial dotadas con 50 millones, actualmente en fase de valoración de solicitudes.

A estas ayudas de gestión del ministerio se unen los 111 millones aportados por el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea a la Xunta para mitigar los impactos de los cierres de As Pontes y Meirama.

Los trabajadores consideran “prematura” la clausura de la térmica ante un mercado energético “muy volátil”

Premura y tristeza son las dos palabras que resumen el sentir de los trabajadores de la central termoeléctrica de As Pontes después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorizase ayer el cierre de la instalación que la firma propietaria, Endesa, había solicitado en 2019. El presidente del comité de empresa, Ricardo Casas, mostró su “tristeza” por la clausura de una central “histórica a nivel nacional”. Además, aseguró, según apunta Europa Press, que esta decisión es “prematura”, ya que “aunque la situación del mercado energético mejoró, sigue siendo muy volátil”. “El invierno viene ahí, la guerra está como está; no sabemos cómo puede ir evolucionando”, señaló Casas. Sobre las alternativas, el presidente del comité apuntó que se conocen los parques eólicos que está previsto que se instalen en la zona y que van asociados a industrias, pero que “tienen un horizonte de junio de 2025 y aún no se ha iniciado la construcción”. Casas volvió a demandar que la empresa “cumpla con lo prometido”, tanto para las auxiliares como para el personal propio. “Nos dijeron desde el principio que no nos van a abandonar, ni abandonar Galicia. Queremos que eso se cumpla, que la gente no tenga que volver a desplazarse, con todos los trastornos que supone, y que se mantenga el empleo”, insistió. El presidente de la Asociación de Transportistas de As Pontes, Manuel Bouza, también se quejó de la manera en la que el Gobierno central anunció el cierre: “Un sábado, en mes de agosto, la gente de vacaciones... Hay que tener un poco de sentido común”. Para ellos, igual que para los trabajadores de la planta, es “otra patada más” de este proceso iniciado hace años, pero reconoce que “hay que asumirlo”. Sin embargo, eso no significa que vayan a cesar sus movilizaciones. Bouza prevé convocar para los próximos días —previsiblemente, el martes— una asamblea de transportistas para analizar los próximos pasos a dar.

Más de un millar de nuevos empleos directos

El cierre de As Pontes no supone crear un vacío en la comarca y en el sistema de generación de energía. Endesa, la propietaria de la central, se ha comprometido a promover proyectos de reconversión que estima que se traducirán en una inversión de 2.682 millones y más de 1.300 nuevos empleos directos. Uno de ellos es el de Sentury Tire, que instalará una fábrica de neumáticos en los terrenos de la antigua mina. Con una inversión de 477 millones, la empresa prevé la creación de 750 empleos y dinamizar el volumen de tráfico del Puerto de Ferrol. Además, Ence ubicará una fábrica de biocombustibles, bioproductos y celulosa especial, con una inversión de unos 380 millones, que generará 150 empleos directos, y casi un millar sumando indirectos e inducidos. Junto a estas iniciativas industriales, Endesa se ha comprometido a dar un impulso logístico a la terminal del Puerto de Ferrol, a crear un centro logístico, a impulsar un proyecto de hidrógeno verde, a materializar un plan de formación para las personas del entorno y a priorizar a trabajadores directos y auxiliares de la central en la formación, desmantelamiento y nuevos desarrollos en la comarca. Además, EDP y Reganosa prevén la construcción en la zona de una planta de producción de hidrógeno renovable, con una inversión de 156 millones y la creación de un centenar de empleos entre directos e indirectos en la fase de explotación.