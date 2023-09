El pleno del concello coruñés de As Pontes de García Rodríguez aprobó por unanimidad solicitar a la Xunta la creación de una comisión de seguimiento de los proyectos industriales para la localidad, que estaría formada la Administración autonómica, el propio Ayuntamiento y las organizaciones sindicales. De esta forma, se haría un seguimiento de los proyectos industriales en tramitación

La propuesta salió adelante con los votos de PSOE, BNG y PP. El alcalde y también presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, trasladó que todos los proyectos están en tramitación administrativa, pero se desconocen los detalles de los mismos. “Lo que sí sabemos es que todos los proyectos están en riesgo por la tramitación administrativa y nos gustaría implicación política para que un trámite que puede llevar un año en estos casos pueda reducirse a seis meses para que los proyectos se puedan hacer realidad el antes posible”, alegó Formoso.

Reconoció que no es siempre fácil, pero advirtió de que los plazos son fundamentales para que los proyectos “sean lo antes posible realidad en la villa”.

González Formoso también aprovechó el pleno para mostrar su preocupación “por el inicio del expediente de declaración como bien de interés cultural (BIC) de la chimenea” de la central térmica. Al respecto, apuntó que “a todos los ponteses les gustaría conservar la chimenea, pero en ese área hay ya un polígono industrial de facto que, con pocas modificaciones, permitiría disponer de medio millón de metros cuadrados para la instalación de nuevos proyectos industriales y están ahora en riesgo”.

El regidor detalló que “la declaración como BIC significa que la chimenea va a tener un área de cautela en la que no va a ser posible crear nuevas empresas”. “Nosotros vamos a pelear con todas las fuerzas para que el expediente no avance, porque eso significaría anular el futuro de As Pontes y tener un bien de interés cultural del que nadie se va a hacer cargo, por sus altísimos costes de mantenimiento y seguridad”, avanzó Formoso.

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de As Pontes acordó solicitar al Gobierno del Estado y a Red Eléctrica Española (REE) una reunión para revisar la capacidad del nudo de evacuación del municipio.

En ese sentido, el alcalde detalló que “el Instituto de Transición creó una gran expectativa, afirmando que iba a haber un nudo de transición” y estimó que “el procedimiento era completamente acertado, estableciendo que tendrían prioridad de acceso al nudo aquellos proyectos industriales que fueran generadores de puestos de trabajo en municipios en los que cierre una central térmica”.

Por otra parte, se acordó la creación de una comisión especial de transición justa para abordar la situación administrativa del proyecto de desmantelamiento de la central térmica, el concurso de transición, así como los proyectos industriales proyectados para As Pontes, informa Europa Press.