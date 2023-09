“El problema de emprender es que a la gente se le vende mal y se miente”

Hace casi una década, con 21 años, montó, junto a su socio Martín Gómez, Raiola Networks, una empresa gallega que ofrece servicios de alojamiento web. Ya tiene más de medio centenar de empleados. Una de las formas de crecer fue aliarse con profesionales del marketing digital y asistir a congresos de este sector. Después, la empresa ejerció de patrocinador de esos eventos. Y desde 2016, organiza Raiola Marketing Conference (RMC), un congreso que reunirá el próximo sábado en Palexco a más de 4000 personas procedentes de toda España y Portugal para escuchar a una docena de expertos de marketing digital.

Tiene 31 años y montó su empresa hace casi 10, así que tiene bastante experiencia en el mundo emprendedor. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene? ¿Anima a la gente a emprender?

Animo a la gente a emprender siempre y cuando, lo primero, tenga muy claro que le tiene que gustar. Y segundo, tiene que tener claro que va a tener partes negativas en su vida. El problema de emprender es que a la gente se le vende mal. Se le dice que va a trabajar tres horas al día, desde dónde quiera, en la playa o dónde quiera y que vas a ser tu propio jefe. Eso de que no tienes un jefe es mentira. Tu jefe es tu cliente.

Asegura que el mundo emprendedor, pese a lo que muchos creen, es una montaña rusa.

Esto no es ‘hago ocho horas todos los días y me voy para mi casa’. Es lo que surge. Nosotros, por ejemplo, para organizar el congreso del sábado estamos ahora mismo metiendo muchas horas. Hay que tener en cuenta que muchas veces este trabajo tiene un desgaste anímico muy grande, que esa es otra parte que no se habla del emprendedor. Hay muchos aspectos del mundo emprendedor que se ocultan, porque el que habla de este mundo intenta venderlo como algo muy guay. Yo no lo intento vender.

Así que lo de tener un Ferrari a los tres años de empezar…

No puedes comenzar, que es lo que suele pasar, pensando que en tres años, currando desde dónde quieres y cómo quieres, vas a tener un Ferrari. Porque en la inmensa mayoría de los casos, trabajando tres años como un animal, no lo tienes y es la forma en la que se vende mal el emprendimiento.

¿Y emprender en España? ¿Hay ayudas?

Somos una empresa que hace poco pedimos nuestra primera subvención. Y fue pequeña. Pero es que no te tienen que dar ayudas. Una empresa o una persona basadas en ayudas es una empresa o una persona no rentable. Lo que te tienen que hacer es facilitar las cosas. Trabajas como un animal, te esfuerzas y deberías tener alguna ventaja. En España no tienes ninguna más allá de la que tú te pelees. Y no te hablo de pagar menos. Un poco más de tranquilidad, porque al final, la intranquilidad ya la tienes con tu negocio.

Supongo que han tenido llamadas de otras empresas para comprar Raiola Networks.

Eso es a diario. No estamos en venta, porque no tiene ningún sentido en una empresa que funciona bien. Cuando una empresa se vende es por tres causas: o sus fundadores están hasta las narices o la empresa va mal o lleva mucho tiempo estancada. Nosotros no tenemos ninguna razón para vender. Es cierto que varias veces a lo largo de estos 10 años que vamos a cumplir he dicho, ‘estoy cansado y me voy’. Pero pensándolo en frío, no piensas eso. No es el momento y tampoco lo tenemos pensado ni está en el guion.

El sábado organizan una nueva edición de Raiola Marketing Conference con más de 400 asistentes. ¿Por qué nace un congreso de este tipo en la esquina de España?

En 2016 empezamos a ir a congresos de marketing y nos dimos cuenta de que era brutal. Atraía a muchas personas, a la gente le encantaba, había un networking brutal y a nosotros nos sirvió como lanzadera. La gente quería juntarse, porque, al final, el fin de un congreso no es solo las ponencias, es el networking. Entonces surgió la idea de montarlo en Galicia, porque aquí no había nada. Primero fue en Santiago y en las cuatro últimas ediciones ha sido en Palexco.

Tienen previsto más de 400 asistentes. ¿De dónde vienen?

De toda España, sobre todo de Madrid y Valencia. Pero también hay mucha gente de Asturias, de Castilla y León… Vienen también de Portugal, y claro está, de toda Galicia. Tenemos un asistente de Latinoamérica que nos ha pedido un justificante para el visado para poder entrar en España.