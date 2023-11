Acuerdo in extremis para salvar a las auxiliares de la central de As Pontes

Acuerdo in extremis con Endesa para recolocar a los trabajadores auxiliares de la central térmica de As Pontes. Justo el día antes de la huelga general convocada para ayer en la localidad coruñesa, la eléctrica, Xunta y sindicatos alcanzaron un preacuerdo que garantiza la recolocación de los empleados de las subcontratas, como demandaban todos los agentes implicados en la reindustrialización de As Pontes. De esta amanera, la empresa adjudicataria de los futuros trabajos de predesmantelamiento de las instalaciones tendrá que asumir a los aproximadamente ochenta operarios de las compañías auxiliares que están ahora trabajando en la planta y cuyos contratos finalizaban el próximo día 30.

El predesmantelamiento de la térmica comenzará el viernes día 1 de diciembre y se prolongará durante los cuatro meses siguientes. Durante ese período, los operarios tendrían garantizado el trabajo. Posteriormente se abrirían otros cuatro meses sin actividad, hasta agosto, para cuando está previsto que arranquen los trabajos de desmantelamiento de la central de carbón. En la reunión celebrada el miércoles se acordó aceptar la nueva propuesta de Endesa, condicionada a que la empresa que resulte adjudicataria de estos trabajos tiene que garantizar la contratación de los trabajadores de las actuales auxiliares y con el objetivo del mantenimiento del empleo. En el encuentro participaron la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, así como el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y representantes del Instituto de Transición Justa, de Endesa y de los sindicatos CIG, UGT y CCOO, además de la Confederación de Empresarios, de la Asociación de Empresarios Seara y de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios de As Pontes. Según destacó la Xunta, Lorenzana ha mostrado al final de la reunión su satisfacción por el preacuerdo alcanzado y el avance de las negociaciones y destacó “la unidad de acción” de los integrantes de la Mesa en la defensa del futuro de los empleados de las auxiliares de la térmica pontesa. Pese al acuerdo alcanzado a última hora del miércoles, la huelga convocada para ayer por la CIG en As Pontes, y respaldada por el Ayuntamiento, por el cierre de la térmica se mantuvo. La jornada de paro tuvo un seguimiento masivo, con comercios y empresas cerradas, con el fin de reclamar que “sin industria no hay futuro”, según expuso el secretario general del sindicato CIG, Paulo Carril. La manifestación en las calles del municipio estuvo encabezada por pancartas reclamando “Por un futuro con empleo” y “Por una transición energética justa en As Pontes” para advertir de que tras el anuncio de cierre de la central térmica en 2019, hay una economía en “declive”, detalló el portavoz de la CIG en As Pontes, Alberte Amado, y miembro del comité de crisis. La central térmica de la empresa Endesa en este municipio fue el motor económico de la zona durante años, pero su cierre inminente ha levantado amplia inquietud entre la población. “Hay que evitar que Endesa sea quien marque el ritmo y los calendarios”, advirtió Carril, al tiempo que detalló que hubo un “seguimiento masivo” de la huelga con el pequeño comercio cerrado y los trabajadores de los polígonos sumándose al paro. Desde el BNG, su portavoz nacional, Ana Pontón, reclamó un concurso para una transición energética “justa” en As Pontes ante el cierre de la central térmica de Endesa. Pontón criticó la “inconcebible falta de voluntad política” de la Xunta y del Gobierno central para a desarrollar alternativas en ese municipio y ha señalado que el cierre de la térmica fue anunciada “hace cuatro años” y “a estas alturas” todavía no hay “plan de industrialización para As Pontes“. La líder nacionalista anunció que pedirá a la Xunta para que intervenga y paralice el ERE de Einsa Print mientras buscan alternativas de recolocación.