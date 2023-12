La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este lunes que conste en el acta de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no ha habido ninguna negociacion bilateral con Cataluña para diseñar un sistema de financiación "singular" para esta comunidad autónoma.

Así lo ha confirmado la propia Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión celebrada con los consejeros autonómicos de Finanzas en la que, precisamente, Cataluña, no ha estado representada por la consellera Natália Mas, sino por el secretario general Josep María Villarúbia. Mas había justificado su ausencia en el CPFF con el aurgmento de que "no es un órgano de debate" sino un lugar en el que el Estado, que tiene la mayoría, comunica los objetivos y mantiene una financiación "injusta" para Cataluña. Además, según Mas, el pacto de ERC con los socialistas prevé una mesa de diálogo bilateral con el Estado para negociar un modelo de financiación "singular" para Cataluña.

""No ha habido ninguna reunión bilateral con Cataluña sobre el modelo de financiación", ha dicho Montero en rueda de prensa.

Recelos en el resto de comunidades

La ausencia de la consellera catalana había sido interpretada, al unísono, por las comunidades del PP como una señal de que Hacienda ya habría pactado con Catalunya sus propias cifras, de manera bilateral. “Si una comunidad autónoma decide no venir es porque lo tiene ya todo hecho”, dijo la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, antes de sumarse a la reunión y se quejó de la existencia de “comunidades de primera y de segunda”. Los consejeros del PP recelan de la posiblidad de un modelo "singular" de financiación para Cataluña; pero también, del perdón de 15.000 millones de deuda autonómica de la comunidad catalana, pues, aunque el Gobierno insiste en que la condoncación se extenderá a todas las comunidades autónomas, se desconocen los criterios que aplicará el Gobierno.

También se manifestaron recelos desde las filas socialistas. El consejero de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz Molina (PSOE), acudió a la reunión el CPFF con la intención de pedir al Gobierno "que aclare o desmienta" si se está negociando un modelo "singular" de financiación con Cataluña, como sostienen "los independentistas". "Aquí estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y de que algunos quieren comer a la carta, y no sabemos cuáles pueden ser los motivos de ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias", dijo Ruiz Molina antes de la reunión.

Al término de la reunión, Montero fue clara al asegurar que, no ha habido ninguna reunión bilateral, pero lo cierto es que sus palabras no permiten descartar posibles reuniones futuras. Y esto no es, precisamente, lo que interpretaron algunos de los los consejeros autonómicos al término de la reunión el CPFF. El consejero de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz Molina (PSOE), dijo que las palabras de la ministra le habían disipado sus temores sobre una posible negociación bilateral con Cataluña sobre la reforma de la financiación autonómica. Y lo mismo interpretó la consejera de Madrid, Rocio Albert Lopez-Ibor (PP): "Nos han asegurado y la ministra ha querido que constara el acta, que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña, que no se está negociando nada, así que yo creo que podemos estar muy tranquilos, a pesar del acuerdo entre Junts y el PSOE, porque dice la ministra que no tiene ninguna negociación bilateral, cosa que no coincide con lo que dice la consellera de Cataluña".

Objetivos de déficit para 2024

Catalunya se ha convertido así en la protagonista involuntaria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la primera desde julio de 2022, que había sido convocada por el Ministerio de Hacienda para someter a votación la senda de objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas para el periodo 2024-2027.

La senda de estabilidad que el Ministeiro de Hacienda ha puesto sobre la mesa incluye para 2024 un objetivo de déficit del 3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, repartido entre un 2,7% para el Estado y un 0,1% para las comunidaes autónomas. Para las corporaciones locales se prevé un equilibrio presupuestario y para la Seguridad Social un déficit del 0,2%. Estos objetivos coinciden con las tasas de referencia que el Gobierno en funciones remitió a Bruselas el pasado 15 de octubre.

Las 14 autonomías gobernadas o cogobernadas por el PP han votado en contra del objetivo de déficit del 0,1% del PIB propuesto por Hacienda para 2024, año en el que volverán a estar activas las reglas fiscales que quedaron en suspenso en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia. Solo las comunidades gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias) han prestado su apoyo al objetivo de déficit planteado por el Gobierno. No obstante, la propuesta del Hacienda ha salido adelante pues el Gobierno cuenta con el 51% de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tras la aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda que el Gobierno ha llevado este lunes a la CNAL (Comisión Nacional de Administración Local) y al CPFF, el Consejo de Ministros se dispone a aprobar este mismo martes el techo de gasto bajo el cual podsrá confeccionar el proyecto de Presupuestos del Estado para 2024.