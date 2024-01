El Ministerio de Trabajo ha acordado este viernes con CCOO y UGT subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134 euros. Este acuerdo, del que finalmente no han participado las patronales CEOE y Cepyme, supone un incremento de 54 euros más en cada una de las 14 pagas que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Además, las empleadas del hogar que trabajen por horas percibirán, al menos, 8,87 euros por cada hora.

El nuevo SMI se aplicará con carácter retroactivo cuando culmine su tramitación, que comenzará con la publicación en trámite de audiencia e información pública y, posteriormente, el real decreto será aprobado en Consejo de Ministros. El Gobierno calcula que esta subida del SMI beneficiará a más de 2,5 millones de personas, de las que un tercio serán mujeres y jóvenes.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado el acuerdo poco después de las 10 horas de este lunes, tras una reunión con los agentes sociales que había comenzado a las 8:30 de la mañana y en la que no fue posible incorporar a las patronales CEOE y Cepyme al acuerdo. Pérez Rey explicó que el Ejecutivo estaba dispuesto "a la flexibilidad" para incorporar a los empresarios al pacto, pero que no había sido posible. "No ha podido ser (el acuerdo con la patronal). Nos hemos dejado la piel, lo hemos intentado hasta el último momento y no lo hemos logrado, pero hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el SMI un 5%", ha destacado Pérez Rey.

No es lo mismo que opinan los representantes de CEOE y de Cepyme que, en un comunicado, han lamentado "profundamente" el "escaso esfuerto del Gobierno" para que las organizaciones empresariales pudieran entrar en el acuerdo para la actualización del SMI en 2024.

"Las empresas españolas fuimos las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI, de entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ha recordado CEOE en un comunicado emitido este viernes, en defensa de su actitud negociadora.

Las organizaciones empresariales alegan, sin embargo, que no se han atendido sus demandas de indexar los contratos de empresas con el sector público al aumento de costes que implican las subidas anuales del SMI y de establecer bonificaciones para el sector del campo.

CEOE explica que la administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público en torno a un 50% desde 2018 sin que se haya revisado el precio de dichos contratos. "Esto se traduce en que muchas de ellas se han visto atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas", añaden.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechaza la actualización de los contratos públicos con empresas sobre la base de la subida del SMI por el coste que ello supondría para los presupuestos de las administraciones.

Para CEOE, la decisión final adoptada este viernes por el Gobierno responde a un ejercicio de "arbitrariedad". "Desde CEOE y Cepyme confiamos ahora en que la subida del SMI pactada no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo", añaden ambas patronales en su comunicado conjunto.

Beneficiará a más de 2,5 millones de personas

El secretario de Estado, que ha agradecido a sindicatos y empresarios su esfuerzo negociador, ha subrayado que esta subida del SMI beneficiará a más de 2,5 millones de personas, de las que un tercio serán mujeres y jóvenes, que podrán a partir de ahora "vivir mejor".

"Esta subida nos permitirá también subir el salario por hora de las empleadas de hogar y seguir avanzando en un país más próspero, que acabe con el diferencial salarial con Europa, que siga luchando contra la brecha de género y que redima del elemento fatal que es la pobreza salarial", ha resaltado Pérez Rey.

El secretario de Estado, que ha destacado la "altura de miras" de los sindicatos al acordar esta subida, ha indicado que desde que se inició la senda ascendente del SMI, esta renta mínima se ha revalorizado un 52%, lo que ha contribuido a reducir la pobreza salarial en un 25%.

A principios del año pasado, el Gobierno acordó, solo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio.

La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.

En los últimos cinco años, el suelo salarial ha subido un 47% (hasta la revalorización del año pasado), dentro del objetivo del Gobierno de coalición de garantizar que los trabajadores que cobran el SMI no pierden poder adquisitivo y, al mismo tiempo, garantizar que el salario mínimo español se sitúe en el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea, aunque la forma de calcular ese salario medio difiere.