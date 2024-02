Fallecen dos personas tras quedar atrapadas bajo unos sacos de plásticos en A Cañiza

Dos operarios, un hombre de 50 años y una mujer de 40, fallecieron ayer en un accidente laboral en el municipio pontevedrés de A Cañiza tras quedar atrapados bajo unos sacos de plástico derretido de gran peso. Según informó el 112, fue al filo de las 2.00 horas cuando un trabajador de la planta de reciclaje dio la voz de alarma e indicó que estaban atrapados bajo unos sacos de granza.

El informante no se explicaba muy bien qué había ocurrido, ya que él se encontraba en otra zona de la planta de reciclaje y no había visto el accidente. El trabajador trasladó que los dos compañeros se encontraban debajo de sacos de plástico derretido y de gran peso y ya en la primera llamada indicó que intuía que ambas personas estaban muertas porque no las veía moverse.

La central de emergencias movilizó al GES-Bomberos de Ponteareas y al GES de Ribadavia, así como a los Bomberos de Baixo Miño, que descartaron intervenir tras confirmar con los compañeros ya desplazados que había medios y recursos suficientes para hacer frente al rescate.

Por su parte, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de SVB y personal sanitario del PAC de A Cañiza.

Además, en el operativo también participó la Guardia Civil y fueron informados a los psicólogos del Grupo de Intervención especializada en graves emergencias y catástrofes.

Dos días de luto

El Ayuntamiento de A Cañiza ha decretado dos días de luto por las dos personas que fallecieron en el un accidente laboral de la planta de reciclaje de esa localidad. El alcalde, Luis Piña, transmitió, a través de las redes sociales del consistorio, su “más sentido pésame” a las familias, amigos y compañeros de los dos vecinos fallecidos. El primer edil confirmó que se han decretado dos días de luto oficial —hoy y mañana— y las banderas del ayuntamiento ondean a media asta “en señal de duelo y respeto”.