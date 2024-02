Transición Justa formará y recolocará a 200 desempleados de las térmicas de Meirama y As Pontes

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, pone en marcha —a través de la empresa LHH— su programa de formación y recolocación de 200 personas desempleadas afectadas por la transición energética de las centrales térmicas coruñesas de As Pontes y de Meirama.

El proyecto, que tiene una duración de 24 meses, se desplegará en cinco municipios en relación con Meirama: Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia. En cuanto a As Pontes son 14 concellos: 11 de la provincia de A Coruña (Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño y As Somozas) y tres de la provincia de Lugo (Muras, Vilalba y Xermade).

Podrán participar los trabajadores excedentes de las centrales térmicas inscritas en la bolsa de empleo del ITJ, así como los mayores de 52 años desempleados empadronados en alguno de los municipios*de los convenios de transición justa.

En un comunicado, LHH informa de que el primer curso programado en Galicia es de gestión de residuos, que se imparte hoy miércoles en Cerceda.