Inditex, con un alza del 14% en marzo, lanza al Ibex a liderar las subidas de las grandes bolsas

Lejos de convertirse en un vía crucis, el pasado mes de marzo supuso una inyección de euforia para el selectivo Ibex 35, que cerró el mes como reina de las bolsas occidentales por su nivel de revalorización. Pese a culminar la sesión del pasado jueves, última antes de abril debido a la festividad del Viernes Santo, con una caída del 0,33%, el índice se apuntó unas ganancias del 10,7% en el conjunto de los 30 días, superando al resto de grandes mercados europeos y norteamericanos, cuyos repuntes van del 3 al 4%. En el primer trimestre, el balance es también positivo: un alza del 9,6%.

Un comportamiento que le permitió superar el nivel de los 11.000 puntos, una situación que no se producía desde 2007, gracias, en buena medida, al tirón de Inditex, que repuntó un 14% en este período hasta llevar su acción hasta los 46,670 euros, una cifra que nunca antes había conseguido y que está apoyada en los excelentes resultados que presentó a mediados del mes pasado. Entre enero y marzo, los títulos de la firma que preside Marta Ortega ganaron un 18%. El pasado jueves, la compañía coruñesa mantuvo el pie en el acelerador y se marcó una leve subida del 0,02%. Su capitalización bursátil ya supera los 145.000 millones.

Los buenos números de la textil gallega coinciden con la presentación de sus resultados del año fiscal 2023, hechos públicos el día 13, que arrojaron unas ganancias netas de 5.381 millones, un 30% más con respecto a 2022. Las ventas alcanzaron un importe de 35.947 millones, un crecimiento del 10,4%, según comunicó la empresa, que estimó unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones de euros en 2024 para seguir creciendo aún más.

No obstante, en este particular rally de primavera que vivió la Bolsa española también tuvo mucho que ver el impulso de los valores bancarios, que se beneficiaron del aplazamiento de la bajada de tipos por parte del BCE hasta junio. Las entidades representan cerca de un 30% del valor de la primera división del parqué nacional, que registra niveles no vistos desde el mes de mayo de 2017. Aun así, hay que apuntar que el Ibex aún se encuentra un 31% por debajo de su máximo histórico de 15.945,70 puntos.

Las mayores revalorizaciones en la última sesión de marzo fueron para IAG (+3,6%), Sacyr (+2,33%), Merlin Properties (+1,84%), Meliá Hotels (+1,28%), BBVA (+1,24%) y Unicaja Banco (+1,24%). En cambio, los farolillos rojos fueron CaixaBank (-7,65%), ACS (-3,15%) y Acciona (-1,78%).

El desempeño de la acción de ACS en la jornada del jueves estuvo marcado por la renegociación del contrato de la autopista de peaje SH-288 que la Comisión de Transportes de Texas (EEUU) forzará con ACS y Abertis, ante la amenaza de una terminación del acuerdo que entró en funcionamiento en noviembre de 2020.

En el terreno macroeconómico, también se ha conocido que el Producto Interior Bruto de Reino Unido cerró el cuarto trimestre de 2023 con una caída del 0,3%, confirmando así la recesión técnica de la economía británica. También se supo el dato del PIB de Estados Unidos, que cerró el cuarto trimestre del año pasado con un avance del 0,8%, cuatro décimas menos que el trimestre anterior. Sin embargo, en términos anualizados, el crecimiento del PIB estadounidense entre octubre y diciembre se situó en un 3,4%, mejor que la estimación previa del 3,2% pero por debajo del 4,9% de los tres meses anteriores.

Con este panorama, las principales Bolsas europeas terminaron con subidas del 0,32% para Londres, del 0,10% en el Euronext de París y del 0,14% en Fráncfort. De su lado, en Milán el mercado cerró con una caída del 0,04%.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, subió un 1,44%, hasta los 86,66 dólares, al tiempo que el de Texas se situó en 82,75 dólares. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar avanzó hasta los 1,0799 billetes verdes, en tanto que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años escala hasta el 3,154%.

Por último, el oro, uno de los activos considerados refugio en tiempos de incertidumbre, marcó el pasado jueves un nuevo máximo histórico, por encima de los 2,225 dólares por onza, ante la perspectiva de que los tipos de interés empiecen a bajar y en un contexto de tensiones geopolíticas. El oro había alcanzado su anterior récord la semana pasada, por encima de los 2,.220 dólares. Los analistas han atribuido las subidas del oro a la posibilidad de que en los próximos meses se inicien las bajadas de tipos de interés.

Las cotizadas españolas disparan sus dividendos un 42% hasta febrero

Las empresas cotizadas españolas han disparado el pago de dividendos un 42% en los dos primeros meses de 2024, hasta los 3.324,5 millones, según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Esta cifra es, además, la más elevada desde 2018, impulsada por los beneficios que las empresas han obtenido en 2023. El salto se produjo principalmente en enero, cuando las empresas repartieron 2.918 millones, mientras que en febrero entregaron a sus accionistas un total de 406. Esta cifra seguirá aumentando durante esta primavera, cuando las empresas prevén repartir 13.800 millones a sus accionistas, una cantidad que se eleva hasta los 14.900 si se suman los pagos que las compañías han anunciado hasta julio. En los próximos diez días se repartirán dos de los dividendos más cuantiosos de la temporada. Por un lado, CaixaBank hará un reparto de 0,393 euros por título el miércoles, lo que implica un importe de 2.890 millones , mientras que BBVA repartirá un dividendo de 0,39 euros por título una semana después hasta los 2.276 millones. En mayo, llegarán los dividendos de Inditex y Santander, que repartirán el 2 de mayo un pago de 0,77 euros y de 0,095 euros, respectivamente. La empresa de moda dará a sus accionistas un total de 2.399 millones, mientras que el banco repartirá 1.503.

