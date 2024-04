Hacienda no notifica este año que los 10.000 beneficiarios del bono turístico de la Xunta deben declararlo

El pasado 3 de abril, cientos de gallegos, más de un millón a nivel nacional, cumplieron con Hacienda en el primer día de la Renta 2023. Era la primera jornada para poder realizar la declaración a través de internet. El viernes se produjeron ya las primeras devoluciones.

Los 10.000 gallegos que se hicieron con uno de los 10.000 bonos turísticos de 100 euros que puso en marcha la Xunta a finales del año pasado se encontraron con un cambio. El ejercicio anterior, los que solicitaron de forma telemática el borrador de la declaración tenían un aviso que les recordaba que debían incluir el importe del bono turístico de la Xunta. En la campaña de este año no aparece este aviso, por lo que muchos usuarios no lo han incluido.

“El bono turístico fue una ayuda que tributa. Es como si hubieses percibido una ganancia durante el año 2023 por el importe del bono turístico”, comentan desde una asesoría fiscal. “Lo normal es que este dato no venga incorporado en el borrador, sino que es el propio contribuyente el que tiene que incluirlo”, apuntan. Fuentes de Turismo de Galicia no se explican por qué el año pasado los contribuyentes recibían el aviso y en este, no, y se limitan a recordar que “con carácter general, todas las subvenciones (incluidas los bonos como el de turismo) son consideradas por la Agencia Tributaria como ganancia patrimonial y así es como tienen que incluirlo en la declaración de la renta los beneficiarios que disfrutasen del bono”.

En la campaña del bono turístico de 2022, se emitieron casi 7.000 tarjetas con tres tipos de vales: 250 euros, 375 y 500, de los que la Xunta asumía el 40% del gasto y los usuarios el 60%. En la de 2023, cada beneficiario disponía de un cupón de 100 euros. Con él se obtenía un descuento del 40%, y hasta un máximo de 100 euros, en los gastos realizados en más de 200 establecimientos de alojamiento turístico y agencias de viajes adheridos. Los 10.000 bonos se agotaron al poco tiempo de abrirse la iniciativa, que tenía un presupuesto de un millón de euros.

Ahora, los 100 euros aportados por el gobierno gallego en estos bonos se consideran un incremento patrimonial y, por tanto, deben tributarse. Sin embargo, al contrario que el año anterior, Hacienda no ha avisado en este de que hay que declararlo, por lo que muchos contribuyentes que ya han realizado la declaración por internet no lo han incluido. Al ser “una cantidad tan pequeña no tiene gran efecto, pero igualmente sí que tienen que declararse”, confirman desde la asesoría fiscal.

Suscríbete para seguir leyendo