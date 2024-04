Inditex se planta ante las dudas de prácticas ilegales del mayor certificador de algodón sostenible

El algodón es la materia prima más consumida en Inditex. En las campañas de verano e invierno de 2023 se usaron 277.000 toneladas, el 43% de todos los insumos, muy por encima del siguiente en la lista, el poliéster (unas 166.000 toneladas). “Buscamos impulsar el diseño de productos que perduren en el tiempo y puedan ser reciclados al final de su vida útil, por eso formamos a nuestros diseñadores y equipos comerciales en criterios de sostenibilidad y promovemos los materiales que reduzcan su impacto en la biodiversidad, en el uso del suelo, su consumo de agua y la generación de gases de efecto invernadero asociadas”, señala el gigante textil en su última memoria anual, donde destaca el empleo de algodón orgánico cultivado sin fertilizantes y pesticidas sintéticos, ni a partir de semillas modificadas genéticamente.

Fundador

Además de ser miembro fundador de Organic Cotton Accelerator para el apoyo “a los agricultores de algodón orgánico desde el cultivo hasta la comercialización”, la compañía presidida por Marta Ortega forma parte de Better Cotton junto a otras grandes firmas de moda mundiales, asociaciones ecologistas e instituciones varias. Es una macroplataforma sin ánimo de lucro en la que se integra toda la cadena “para capacitar a las comunidades agrícolas en las mejores prácticas para su cultivo” y garantizar la trazabilidad del producto. Se presenta a sí misma como “el programa de sostenibilidad del algodón más grande del mundo”, ensombrecido por la sospecha desde que la ONG Earthsight destapó en agosto de 2023 una investigación “en la que se denunciaban graves prácticas por parte de dos productores brasileños de algodón con estándar Better Cotton en fincas ubicadas en el Estado de Bahía, Brasil”. Desde usurpación de tierras a “actos violentos” contra las comunidades locales, pasando por deforestación ilegal, como recuerda Javier Losada, director de Sostenibilidad de Inditex, en la carta remitida al consejero delegado de Better Cotton, Alan McClay, reclamándole “transparencia”. Pasaron ya seis meses y no hay ni rastro de la supuesta investigación que la certificadora anunció para saber qué estaba pasando allí. “De confirmarse la veracidad de su contenido, las prácticas denunciadas en el informe de Earthsight sitúan al algodón proveniente de estos productores completamente al margen de los estándares exigidos por Inditex y esperados por sus proveedores y sus clientes en todo el mundo”, señala Losada en la misiva desvelada ayer por el portal especializado Moda.es.

Gravedad

La “gravedad de los hechos” es “una cuestión de extrema relevancia” para el grupo, “puesto que supone una quiebra en la confianza” depositada en la organización. Le reclama “conocer urgentemente los resultados” de las comprobaciones, quién es el auditor externo que las hizo y cuáles son sus conclusiones. La información “será clave para la valoración de posibles limitaciones a la consideración del estándar Better Cotton en nuestro sistema de aprovisionamiento”, advierte Inditex, “y, en particular, a la potencial puesta en marcha de iniciativas alternativas que conduzcan a un mayor control de las condiciones de producción del algodón con origen en Brasil”.

97 millones para la circularidad del textil

La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado una nueva convocatoria de subvenciones dotada de 97,5 millones de euros para el impulso de la economía circular en el sector del textil, de la moda y la confección y del calzado. Permitirá financiar las mejores iniciativas seleccionadas, con importes que van desde los 100.000 euros hasta diez millones por proyecto y entidad beneficiaria. El plazo de presentación de candidaturas se extenderá hasta el 10 de junio y está previsto que la convocatoria se resuelva a finales de 2024. El ministerio señala que todos los proyectos seleccionados deberán concluir como máximo el 30 de junio de 2027.