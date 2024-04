La red de hidrógeno a la que se conectará A Coruña logra la validación final de la UE

La red básica del hidrógeno verde que desplegará Enagás en España, y que servirá para sacar fuera de Galicia la producción de este combustible que se realice en la provincia de A Coruña, ha sido incluida, junto con el corredor H2Med —que unirá Portugal con España y España con Francia, en este último tramo mediante conexión bajo el mar—, en el listado definitivo de Proyectos de Interés Común (PCI) de la Unión Europa.

Red de hidrógeno / L. O.

Junto con esta estructura troncal de transporte y dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno asociados a esta red, en la lista definitiva también se han incluido cinco iniciativas españolas de producción de hidrógeno verde con electrolizadores

Estos y otros proyectos fueron aprobados con el reconocimiento PCI en diciembre por la Comisión Europea con carácter inicial. Lo que se ha producido ahora es su validación definitiva por el Consejo y el Parlamento europeos, con lo que la categorización como PCI de estos proyectos se eleva a concluyente.

El reconocimiento como Proyectos de Interés Común implica un fuerte espaldarazo europeo para estas iniciativas porque se podrán beneficiar de procesos acelerados de planificación y concesión de permisos, mejores condiciones regulatorias, menores costos administrativos —merced a procesos de evaluación ambiental simplificados—, mayor visibilidad para inversores y derecho a solicitar financiación del Fondo Conectar Europa (CEF).

El corredor de hidrógeno verde entre Guitiriz y Zamora, que es el que sacará fuera de la comunidad la producción de hidrógeno, coruñés no figuró en la lista de 166 proyectos estratégicos de la UE que se hicieron públicos a finales del año pasado. Su exclusión no suponía que se paralizaba su construcción —Enagás se ha comprometido a ponerlo en marcha en 2030—, sino que, por ahora, no recibirá fondos europeos. La infraestructura tiene un presupuesto de 250 millones.

Aunque el hidroducto no corre peligro, su exclusión de este primer listado, que podrán optar a financiación comunitaria, supone un retraso en su puesta en marcha. Enagas ya ha confirmado que lo presentará a la segunda convocatoria a finales de este año.

Su no inclusión en la actual convocatoria que se acaba de validar conlleva un traspié para la salida a Europa de la futura producción de hidrógeno verde gallego. Y más que gallego, coruñés. A Coruña, con más de media docena de proyectos, es la cuarta provincia española con más propuestas de hidrógeno verde. Entre ellas, destacan la unidad mixta de Bens y las nuevas plantas anunciadas de Armonia Green; Hydrogenset; Meirama, y dos en As Pontes, que convierten a la provincia en un actor protagonista en el impulso de esta nueva fuente de energía limpia.

A finales del año pasado, Enagás realizó una consulta para conocer el interés de productores y consumidores de este vector energético para diseñar la red de hidroductos nacional. Según los datos que avanzó la empresa, la previsión de producción de hidrógeno verde en Galicia en 2030 estará entre las 30.000 y las 100.000 toneladas anuales, mientras que el consumo, según el sondeo realizado entre las empresas, sería menos de 30.000. Por ello, ratificó que, debido al interés de productores y consumidores de hidrógeno verde en Galicia, presentará el eje Guitiriz-Zamora a la convocatoria de este año de los PCI de la Comisión Europea.

La red troncal para el transporte del hidrógeno verde, que Enagás pretende que esté disponible en 2030, supondrá, junto con el corredor H2Med, una inversión de unos 5.900 millones. Enagás, gestor del sistema gasista y también —con carácter provisional— del de hidrógeno verde, anunció el año pasado que, de la red troncal española, su propósito es acometer en primer término el eje que unirá Huelva con Gijón a través de la ruta de la Plata, que suma 1.250 kilómetros y precisará una inversión de 2.275 millones. Este eje tendrá conexión con Puertollano (Castilla-La Mancha) y Galicia.

