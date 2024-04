La paralización de la eólica causa un impacto de 1.200 millones en la construcción gallega

La paralización de los parques eólicos que se vive a nivel autonómico no sólo repercute en el sector de la energía, sino también en otras actividades como la construcción, a la que genera un importante impacto económico. Concretamente, unas pérdidas de entorno a “1.200 millones de euros” en carga de trabajo y empleos aparejados a la ejecución de los molinos. “Para nosotros era una oportunidad, porque es un nicho de mercado que se está desarrollando en otras comunidades, en las que están trabajando muchas empresas gallegas, y era la ocasión de poder desarrollar ese know how en nuestra tierra”, lamentó ayer el presidente de la Federación Galega da Construcción, Diego Vázquez Reino.

“Respetamos las decisiones judiciales, pero no compartimos esta situación y apelamos al consenso para sacar adelante esta oportunidad única para Galicia y que nosotros podamos decidir sobre nuestros recursos”, indicó. Como telón de fondo de estas declaraciones está la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene 27 parques suspendidos cautelarmente.

Para el sector de la construcción, que se transformó en los últimos años y participa en numerosos sectores de la economía, las energía renovables son “un campo en el que nos hicimos expertos y tenemos mucho que decir”, afirmó. Vázquez Reino expresó también su “miedo” a que ningún parque eólico de los que está proyectado consiga desarrollarse. “Los juristas tendrán que delimitar estas cuestiones, pero apelamos a que haya un diálogo entre todos los actores porque esto es una oportunidad que no podemos desaprovechar” El presidente de la Federación Galega da Construcción se mostró a favor de proteger el medioambiente, pero llamó que ser capaces de “conciliar la actividad industrial con la protección del territorio”. “En la construcción conocemos la reglamentación y las garantías que tenemos que adoptar para cada procedimiento. Hay muchos técnicos implicados dentro de la administración y hay que pasar muchos filtros para obtener las declaraciones de impacto ambiental favorables. Quiero romper una lanza en favor de esos técnicos que hicieron ese trabajo y que ahora se pone su labor en tela de juicio”, remarcó.

