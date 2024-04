Hacienda avisa de que los gallegos no están incluyendo la deducción por familia con dos hijos en la declaración de la renta

Cada año, la declaración de la renta trae novedades. Este ejercicio, Galicia se ha convertido en la primera comunidad en la que se puede equiparar fiscalmente en el IRPF las familias de dos hijos con las familias numerosas. Hacienda avisa de que ante el desconocimiento de esta nueva deducción hay muchos gallegos que no la están marcando a la hora de presentar su declaración.

En la campaña de la Renta que comenzó a principios de abril, las familias con dos hijos pueden deducir 250 euros, un incentivo que hasta ahora tenían las familias numerosas (250 euros las de categoría general y 40 las de especial) que ahora se dobla para las familias de tres hijos (500 euros). Esta cantidad se incrementa en otros 250 euros por cada hijo a mayores (a partir de tres). En total, casi 190.000 familias, entre numerosas y con dos hijos, son beneficiarias de esta deducción.

Además, los contribuyentes gallegos se benefician, al igual que en la campaña de la renta del año pasado, de la deflactación de los tres primeros tramos autonómicos del IRPF; de la rebaja del primer tramo y del incremento de los mínimos personal y familiar. El objetivo de estas medidas es mitigar los efectos de la inflación de la renta disponible de las familias y reforzar el impulso de la reactivación económica.

Con esta medida, se benefician todos los contribuyentes y, de manera especial, las rentas medias y bajas. Así, gracias estas medidas, sumadas a las que ya estaban en vigor con anterioridad, permitirán que un contribuyente gallego ahorre, de promedio, en su declaración de la renta correspondiente al año 2023 unos 476 euros en relación con lo que pagaba en el año 2009.

Pensionistas y mutualidades laborales

Por otra parte, la Agencia Tributaria ha recomendado a los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades laborales y pagaron de más en el IRPF —miles de casos en Galicia que tienen derecho a devoluciones— que no presenten la declaración de la renta del ejercicio 2023 antes de finales de mes.

En la presentación de la nueva campaña de la renta, la directora del departamento de Gestión Tributaria, Rosa Prieto, señaló que la Agencia Tributaria ha recibido “recientemente” por parte de la Seguridad Social la documentación de las aportaciones que realizaron en su día los jubilados y que aún tienen que hacer depuraciones de los datos para incorporarlos correctamente a la declaración de los contribuyentes. “Les aconsejamos que no presenten la declaración antes del 30 de abril porque en algunos casos el ajuste aún no estará calculado”, señaló. No obstante, afirmó que cuando entren en sus datos fiscales verán un aviso para que esperen una o dos semanas.

Desde el miércoles 3 de abril, los contribuyentes pueden acceder al borrador de la liquidación de IRPF para modificarlo o confirmarlo, previa identificación con certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia —que se puede solicitar con el contenido de la casilla 505 de la declaración de 2022—.

La declaración es obligatoria para los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros –15.000 euros si tienen más de un pagador–, quienes hayan estado dados de alta como autónomos y los perceptores del ingreso mínimo vital, entre otros supuestos. La declaración se podrá presentar hasta el 1 de julio.

