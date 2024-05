“Combatir el fraude fiscal siempre tiene como límite los derechos de los contribuyentes”

La Asociación Española de Asesores Fiscales celebra desde hoy y hasta el viernes su XVIII Congreso Tributario en A Coruña. Organizado en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, reunirá a más de 200 participantes, entre los que habrá magistrados, asesores fiscales, representantes de la administración tributaria y de la universidad que debatirán, según explica el presidente de la asociación, Bernardo Bande, sobre legislación tributaria y la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, entre otros temas.

¿Cree que se valora la labor de los asesores fiscales?

Si te digo la verdad, creo que no se valora lo suficiente. Los asesores fiscales tendríamos que estar mucho más valorados, pero ya no solo por los ciudadanos, sino por las administraciones. Damos mucho valor añadido, especialmente a ciudadanos y a empresas, y muchas veces no se conoce o no se sabe la dificultad que tiene el ámbito tributario. Y efectivamente, si tú me preguntas, no está lo suficientemente valorado.

También los hay que creen que el asesor fiscal es el que ayuda a eludir, cuando no a evadir, el pago de los impuestos, sobre todo, de los que más dinero tienen.

Para nosotros, como asesores fiscales, y lo diré en cualquier sitio, que una sociedad combata el fraude fiscal es crucial. Es fundamental que la gente pague lo que tiene que pagar, ni más ni menos, y que se asegure que la carga tributaria al final se distribuya como se tiene que distribuir, evitando que unos defrauden. Porque la parte que defrauda la pagamos tú y yo.

¿Entonces?

Lo que pasa es que lo que decimos los asesores fiscales, y muchas veces parece que eso significa no estar contra el fraude, lo cual es absolutamente falso, es que combatir el fraude fiscal tiene como límite siempre los derechos y las garantías de los contribuyentes. Los derechos y las garantías de los contribuyentes son una línea roja infranqueable. A partir de ahí, estamos absolutamente posicionados contra el fraude y al lado de los contribuyentes, respetando sus derechos y garantías. Hay actuaciones que son fraude y por tanto hay que perseguirlas, y hay otras que son criterios interpretativos. Que no quepa ninguna duda de que a nuestra asociación y a los asesores fiscales no les interesa en absoluto que haya fraude fiscal. A nuestros clientes les asesoramos para que tengan toda la información y hagan lo que tienen que hacer en derecho. Y si hacen otra cosa, que asuman las consecuencias.

¿De sus palabras se puede concluir que la Agencia Tributaria no siempre respeta los derechos de los contribuyentes?

Es obvio que cada uno tiene su sitio y que la administración tributaria tiene que recaudar, faltaría más. Pero a esto me refería antes. Hay una línea roja que son los derechos y las garantías. Hay sentencias como el tema del ordenador portátil que lo precintan y lo revisan, pues la sentencia del Supremo ha dicho ‘oye, estás pasando una línea roja, eso no puede ser’. Nuestra posición con la administración tributaria va a seguir siendo firme y crítica frente a esas prácticas que entendemos que son incorrectas.

Y por parte del legislador, ¿existe inseguridad jurídica en el ámbito tributario?

La inseguridad jurídica en la que estamos ahora me parece que es patente. Personalmente te diría, y es compartido por los compañeros profesionales del ámbito tributario, que no se está legislando de forma adecuada. Los ciudadanos y las empresas nos merecemos un marco legislativo coherente, estable y predecible.

Y además de la inseguridad jurídica, el ámbito tributario es muy farragoso.

La actual complejidad del sistema tributario dificulta la comprensión, y dificulta el cumplimiento. Si tuviéramos una norma predecible, estable, que minimice los cambios normativos, las disposiciones temporales… tendríamos mucha menos inseguridad jurídica y, lo que es más importante, los contribuyentes podrían cumplir mejor con sus obligaciones.

Por último, ¿en España se pagan muchos o pocos impuestos?

En España se pagan razonablemente los impuestos que corresponde. El problema no es si se pagan muchos o pocos, sino que no se confunda la presión fiscal con el esfuerzo fiscal. La gran diferencia es que los niveles de renta españoles comparados con países, por ejemplo, europeos son mucho más bajos. Entonces, si en Europa cobran 60.000 euros y en impuestos y cotizaciones sociales pagan un tercio, no es lo mismo que se pague también un tercio en España cuando los salarios son muchos más bajos. Las estadísticas siempre dicen que a nivel de presión fiscal más o menos estamos ahí en la media, pero en esfuerzo fiscal, los españoles pagamos mucho.

