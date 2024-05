Las mujeres víctimas de violencia machista podrán cobrar directamente el subsidio de paro de 570 euros

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la reforma del sistema de protección ante el desempleo, que ampliará el importe de las ayudas, el número de potenciales beneficiarios y agilizará los trámites de gestión, entre otros. El subsidio ordinario pasa durante los seis primeros meses de cobro de los actuales 480 euros a 570 euros. Y entre las principales novedades destaca también que todas aquellas mujeres mayores de 16 años que hayan sido víctimas de violencia machista y estén en paro podrán acceder directamente al cobro del subsidio, durante un plazo de 30 meses.

Dentro del mismo real decreto está incluida la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales, pactada entre el PSOE y el PNV. Estas cuestiones ya fueron aprobadas vía real decreto a finales del pasado diciembre, si bien posteriormente el Congreso lo tumbó. Ahora la norma deberá volver a pasar por las Cortes, donde presumiblemente el Gobierno tiene sondeados los apoyos suficientes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado la reforma en tanto que es una reforma "útil" que establece una serie de "pasarelas a la empleabilidad" para gran parte de los 2,8 millones de personas que actualmente están apuntados como parados en las oficinas públicas de empleo. España sigue siendo el país de la Unión Europea (UE), pese al ciclo positivo de creación de empleo vivido en los últimos años, con mayor tasa de desempleo.

Díaz ha calificado la nueva norma como "radicalmente feminista", en tanto que la mayoría de sus beneficiarios serán mujeres, ha criticado a quienes califican los subsidios como "paguita" y que incrementar "90 euros al mes [el importe de los subsidios] no es cosa pequeña".

Trabajo ha afirmado que no puede cuantificar el impacto presupuestario de la reforma, ya que no es capaz de concretar cuántos nuevos perceptores traerá a las oficinas públicas del Sepe. A finales del año pasado el Ministerio sí cuantificó ese aumento de cobertura en aproximadamente unas 400.000 personas, que actualmente no cobran ninguna ayuda pública y están en paro. Que se añadirían a las 800.000 que actualmente perciben algún tipo de subsidio.