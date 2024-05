Casi una cuarta parte de las firmas nacidas en Galicia en los últimos cinco años ya no existen

Decía el escritor Francés Alfred De Musset que “lo realmente importante no es llegar a la cima; sino saber mantenerse en ella”. Y esta célebre cita se puede aplicar a la creación de empresas. Pese a los engorrosos procedimientos administrativos que existen, poner en marcha un negocio no es complicado. Lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Y esto es lo que le ha sucedido a casi una cuarta parte de las sociedades que se crearon en Galicia en el último lustro: han cesado su actividad y ya no existen. O dicho de otro modo: la mortalidad de las empresas gallegas con hasta cinco años de vida es del 22,6%. Casi cuatro puntos menos que la media nacional, pero cuatro más que en el informe de hace un año.

En España, quedaron inactivas en 2022 el 26,4% de las que se nacieron en los cinco ejercicios anteriores, según el Estudio sobre mortalidad de las empresas creadas en los últimos cinco años, realizado por Informa D&B. Galicia perdió 4.281 de las 18.888 que se pusieron en marcha en ese periodo.

Pese a la abultada cifra gallega, la comunidad no está entre los territorios con menor supervivencia de las nuevas compañías. Ocupa la décima posición. Encabeza la clasificación Canarias (31,8%), seguida de Andalucía (29,8%), Murcia (27,1%) y Cataluña (26,9%). Las cuatro, por encima de la media nacional. La menor mortalidad está en La Rioja (20,5%), Aragón (20,7%) y Extremadura (21,8%).

Entre 2018 y 2022 se pusieron en marcha en Galicia 18.888 empresas, el 4% de las que se constituyeron durante este periodo en toda España. Las activas al cabo de esos cinco ejercicios sumaron 14.607, el 4,2% de las 345.222 que sobrevivieron en el país en esa etapa.

El porcentaje gallego del censo de las sociedades que siguen operando rebasa así en dos décimas el peso de Galicia en la creación de empresas. La mortalidad de las compañías en la comunidad supone el 3,44% del total nacional. De este modo, mientras el 73,61% de las 469.641 que se crearon en el país entre 2018 y 2022 sigue en pie, en Galicia esa cifra alcanza el 77,4%.

Los autores del estudio destacan que la mortalidad es más alta en las empresas más antiguas: alrededor del 45% que se crearon en 2018 no están activas en la actualidad. También estiman que siete de cada diez que cesaron su actividad comercial lo hicieron sin comunicación pública. De las 124.419 que desaparecieron en España, solo el 27% comunicó su situación de forma oficial: concursos, baja de oficio, disolución o extinción y cierre de hoja registral por crédito incobrable.

Capital

Otro de los factores decisivos en el cese empresarial es la dotación de capital, ya que la tasa de mortalidad disminuye cuanto mayores son los recursos propios de las firmas. El ámbito de actividad también es relevante. Las que pertenecen a los sectores de administración, intermediación financiera y sanidad presentan las tasas de cese de actividad más bajas, mientras que la industria extractiva es la que la tiene más elevada.

Suscríbete para seguir leyendo