García Maceiras: "Seguimos viendo oportunidades de crecimiento rentable para todas las marcas de Inditex"

Inditex suma tres años y un trimestre al alza. De nuevo, ha facturado más, aunque a un menor ritmo de crecimiento. En el balance de su primer ejercicio fiscal —del 1 de febrero al 30 de abril— las ventas, ligadas a las nuevas colecciones primavera-verano, crecieron un 7,1%, hasta los 8.150 millones de euros, una evolución de la facturación “muy satisfactoria”, en palabras de la multinacional. La gestión permitió que el beneficio neto aumentase a doble dígito, un 10,8%, y alcanzase los 1.294 millones.

Inditex explica sus buenas cifras, según el comunicado enviado ayer, en su “fuerte desempeño operativo, basado en la creatividad de sus equipos y la buena ejecución de su modelo de negocio integrado de tienda y online”, además en una campaña de primavera-verano que está siendo “muy bien recibida” por sus clientes”. El resto de índices también siguen en ascenso. Si el margen bruto (representa la diferencia entre los ingresos totales generados por las ventas y el coste de los bienes vendidos) fue en el primer trimestre del año pasado fue del 60,5%, el más alto de la historia de Inditex como cotizada, en este balance se situó en 60,6%, un 7,3% más hasta los 4.940 millones de euros.

Pese al nuevo récord en el balance del gigante textil, es la primera vez que las ventas se incrementan por debajo del doble dígito desde la pandemia, debido a un arranque de año marcado, según los analistas, por una comparativa exigente por los buenos resultados del primer trimestre de 2023, el mejor de la historia de la compañía de Arteixo, a la que se suma la desaceleración económica que ha contenido el consumo en muchos países. Si las ventas crecían en el inicio del pasado año un 13%, este lo hacen un 7%. Lo mismo con los beneficios netos: suben casi un 11% por debajo del 54% del mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, el crecimiento de las ventas ha sido de un 10,6%,

Con estos resultados, el Consejo de Administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo de 1,54 euros por acción con cargo a los resultados del 2023. El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,77 euros por acción: el primero se abonó el 2 de mayo de 2024 y el segundo se realizará el 4 de noviembre de 2024.

Según explica la compañía, en el primer trimestre de 2024 se realizaron aperturas en 28 mercados. Abrió el 29 de febrero sus primeras tiendas en Uzbekistán. Destaca también la reapertura de 19 establecimientos en Ucrania, así como la vuelta a la venta online en el país inmerso en un conflicto bélico. Entre todas sus enseñas, Inditex perdió cien tiendas, menos de un 2%. Son un total de 5.698. Todas las marcas disminuyen establecimientos físicos o mantienen su número congelado, al tiempo que crece el negocio online, salvo Pull&Bear. La sociedad con sede en Narón pasó de 788 tiendas en todo el mundo a 802 a 30 de abril de 2024.

Maceiras: “Muy satisfechos”

Tras hacerse público el balance, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, expresó su “satisfacción” con la evolución de las ventas de Inditex en España, al tiempo que ha subrayado que la compañía sigue viendo oportunidades de crecimiento rentable para todas sus marcas. “Estamos muy satisfechos con la evolución de las ventas en España”, subrayó García Maceiras en la presentación a analistas de los resultados del primer trimestre fiscal de 2024, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En concreto, el consejero delegado del grupo recordó que las ventas crecieron un 13% en España en 2023 y que la compañía “sigue ejecutando de manera muy activa su programa de optimización de tiendas”. “Seguimos viendo oportunidades de crecimiento rentable para todas nuestras marcas”, ha enfatizado a preguntas de los analistas.

Con relación al plan de inversiones logísticas que ha anunciado la compañía para los ejercicios 2024 y 2025, el primer ejecutivo de Inditex explicó que la firma sigue viendo oportunidades de crecimiento “gracias a tener las mejores tiendas y plataformas online”, si bien, para garantizar “la mejor experiencia de compra y ofrecer a los clientes productos en el modo y en el lugar adecuados”, la firma necesita aumentar su capacidad logística. La inversión prevista, según recordó ayer Inditex, es de 900 millones de euros en a lo largo de esos dos ejercicios.

En relación con el live streaming de Zara, García Maceiras ha avanzado que “el recibimiento en China ha sido muy positivo” y que el grupo empezará las retransmisiones en sus plataformas en Reino Unido y Estados Unidos en las próximas semanas y planea expandirlo a más mercados. El live streaming consiste en retransmisiones en directo de unas cinco horas de duración, que incluyen pasarelas, recorridos por el probador y el área de maquillaje. Este método de venta empieza a tener un peso considerable en las ventas por comercio electrónico en China.

Respecto a la evolución de las ventas en tiendas y online, García Maceiras destacó el “muy buen comportamiento en los dos canales gracias al modelo plenamente integrado”. “No se entiende la fortaleza de las ventas en las tiendas sin el potencial de nuestra plataforma online”, añadió, al tiempo que “no es posible explicar la fortaleza de las ventas online sin el soporte en el nivel operacional de las tiendas”.

La expresidenta de la Sareb, consejera

Inditex ha aprovechado el balance del primer trimestre de 2024 para avanzar cambios en en Consejo de Administración, que se harán efectivos en la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en el domicilio social de Inditex en Sabón el 9 de julio de 2024. El gigante textil con sede en la comarca coruñesa anuncia el fichaje de Belén Romana, consejera externa del Santander y expresidenta de la Sareb o banco malo. Se propondrá además la renovación de la británica Denise Kingsmill, que lleva en el órgano desde 2016. Belén Romana, que se incorporará como consejera independiente, fue directora general de Política Económica y directora general del Tesoro del Ministerio de Economía del Gobierno de España, así como consejera del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También ocupó el cargo de consejera del Instituto de Crédito Oficial y de otras entidades en representación del Ministerio de Economía. Fue consejera externa de Banesto, presidenta ejecutiva de la Sareb y consejera externa de Aviva PLC y de Aviva Italia Holding S.p.A. También ha sido copresidenta del patronato de The Digital Future Society y miembro del consejo asesor de Inetum y Tribaldata. Flora Pérez Marcote —esposa del fundador de Inditex, Amancio Ortega— será consejera dominical, esto es, como accionista y no como representante en el Consejo de Inditex de Pontegadea, ya que este mandato no puede ser renovado por un modificación introducida en la Ley de Sociedades de Capital, según explica Inditex en su nota de prensa.

5.100 euros de premio en Bolsa

La Bolsa ha premiado con 5.100 millones de euros a los accionistas de Inditex tras la presentación de resultados de ayer por la mañana. El grupo textil subió un 3,73% el precio de su acción, el mayor incremento de la jornada en el IBEX 35 y en el conjunto de la bolsa española, que le otorgó un valor de 142 millones de euros. Las acciones de Inditex, que han llegado a subir en algunos momentos del día un 5,5 %, hasta 46,3 euros, han moderado su avance durante la sesión y han cerrado en 45,57 euros. En lo que va de año, los títulos del grupo de moda acumulan una subida del 17,6%. Para el analista de Renta 4 Iván San Félix Carbajo, los resultados de Inditex han cumplido las previsiones a nivel operativo y las han superado levemente en términos de resultado neto. En la misma línea, los analistas de Banca March señalan que los resultados del grupo textil han estado en línea con lo previsto y destacan que, aunque las ventas han crecido a un solo dígito, los márgenes han mejorado. La analista de Bankinter Elena Fernández-Trapiella apunta que los resultados de Inditex han batido ligeramente las expectativas, con un crecimiento y unos márgenes “resilientes” en un entorno “difícil”.