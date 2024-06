Galicia, segunda comunidad donde más sube el absentismo laboral: 90.000 gallegos faltan cada día al trabajo

Galicia se situó en el tramo final del pasado año en la segunda posición de las comunidades en las que más aumentó el absentismo laboral, solo por detrás de la valenciana, según un informe del centro de estudios Adecco Group Institute. La tasa ya alcanza el 7,8%, la mayor cifra desde que se tienen datos (año 2000). Por ejemplo, en 2003 el porcentaje era del 3,3% y en 2009, del 4,9%.

Solo el territorio valenciano, con un incremento del 1,2% en el último año, superó el 1% que creció en Galicia. De esta forma, casi 90.000 gallegos (88.800) faltaron cada día de media a su trabajo en el último trimestre del pasado ejercicio. La cifra se reduce a 70.500, el 80%, cuando se tienen solo en cuenta los que contaban con una baja médica. Es decir, más de 18.000 empleados faltaron cada día a su puesto sin una justificación médica en el último trimestre de 2023.

“Si se ven solo las cifras parece que el trabajador gallego es un vago y un maleante porque lo que no quiere es trabajar. Estar de baja supone una pérdida económica para la persona. Nadie quiere estar de baja más de lo necesario”, apunta Armando Iglesias, secretario de Acción Sindical e Saude Laboral de CCOO.

Tres comunidades del norte (Asturias, País Vasco y Galicia) lideran por este orden la tasa de absentismo, seguidas de Canarias, Navarra y Aragón, y, ligeramente por debajo de ellas, se sitúan Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. La mitad sur y Baleares, junto con La Rioja y Madrid, arrojan índices menores. En Asturias está en el 8,3%; en País Vasco, en el 7,9% y en Galicia, en el 7,8%.

Para Armando Iglesias, hay varias razones que explican la alta tasa de absentismo laboral en la comunidad, pero las más importantes son, según apunta, las elevadas listas de espera en la sanidad gallega y el incremento de la siniestralidad. “Primero, hay un montón de dolencias, enfermedades o accidentes que las empresas, las mutuas, no reconocen como tal, y son laborales. Eso ya hace que esa gestión de la baja se demore porque pasa a ser atendida por el Sergas”, explica Armando Iglesias.

“Y después es vox populi que el Sergas tiene unas listas de espera impresionantes para citas con médicos especialistas. Y ya ni te cuento las que hay para intervenciones quirúrgicas. Todos esos días que hay de demora para una cita con un especialista de turno o una intervención quirúrgica que te corresponda en Galicia va sumando en porcentaje de absentismo sobre otras comunidades”, reconoce el secretario de Saude Laboral de CCOO.

Hace una semana, el Servizo Galego de Saúde publicó el último balance asistencial. Según esa estadística, 37.503 coruñeses aguardaban por una cita con el especialista al cierre de 2023. La demora media en la demarcación coruñesa rozaba los 50 días. Pese a parecer un tiempo alto, es el más bajo del conjunto del Sergas (73). Neurología presenta una mayor demora media para una primera consulta con el especialista con 99 días. El tiempo para entrar en quirófano en A Coruña está en 81 jornadas. Traumatología es la especialidad con mayor demora quirúrgica: 116 días.

“Las listas de atención en el Sergas, tanto para medicina especialista como para intervenciones quirúrgicas, están como están. Y eso es una deriva que nos lleva a que los porcentajes de absentismo se disparen”, resume Iglesias, que introduce otra variable en la ecuación: la alta tasa de siniestralidad laboral que hay en Galicia.

A finales del pasado año, la comunidad lideraba el aumento de los accidentales laborales en España, tanto en accidentes de trabajo, con un 27% más en el último año, como in itinere, con un 53% más, según un informe de Adecco Group Institute. “La alta tasa de accidentalidad tiene una incidencia directa, porque cuanto más número de accidentes tengas en tu comunidad, evidentemente, más días de no asistencia al trabajo vas a tener”, reconoce el sindicalista.

Por último, Armando Iglesias alerta de que “las empresas no ven en la prevención de riesgos una inversión rentable. Únicamente invierten en lo que les repercute directamente en un beneficio cuantificable. Para ellas prevenir e invertir en prevención es un coste que no pueden rentabilizar. Eso es una visión cortoplacista porque si eres un empresario inteligente sabes que si no hay absentismo y no hay accidentes, tu rentabilidad va a ser superior”.

Suscríbete para seguir leyendo