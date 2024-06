The Fashion Pact incorpora al consejero delegado de Inditex a su presidencia

Óscar García Maceiras, consejero delegado de la multinacional textil Inditex, ha sido nombrado copresidente del comité directivo de The Fashion Pact, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2019 por iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, para impulsar la sostenibilidad medioambiental en los sectores textil y moda.

Maceiras toma así el relevo de Helena Helmersson, que hasta enero de este año ocupaba el cargo de consejera delegada de H&M. El consejero delegado de la compañía con sede en Arteixo compartirá la presidencia con Paul Polman, consejero de empresas y exdirectivo de Unilever.

El propio Maceiras ha publicado en la red social Linkedin que “como miembros fundadores de The Fashion Pact, en Inditex, junto con el resto de socios, estamos comprometidos a contribuir a una industria de la moda con cero emisiones netas y positiva para el medioambiente”, a lo que añadió que “ahora, debemos avanzar en el impulso de soluciones innovadoras y materiales que nos ayuden a crear una moda circular y con menor impacto medioambiental y a generar resultados positivos para el agua, la biodiversidad y el clima”.

“Inditex es uno de los miembros fundadores de The Fashion Pact y Óscar García Maceiras no sólo aporta una gran pasión a su función, sino también una amplia experiencia en los sectores público, privado y financiero”, destacan desde la entidad. “Afrontaremos retos urgentes en los próximos años y es imperativo que trabajemos juntos diligentemente en iniciativas que desarrollen las mejores prácticas en los ámbitos de las materias primas, los procesos productivos , el impulso de la energía renovable y la restauración de la biodiversidad. Estos esfuerzos serán cruciales para el futuro de nuestra industria”, apuntan desde The Fashion Pact.

"Debemos avanzar en el impulso de soluciones innovadoras"

La entidad también ha dado las gracias a la copresidenta saliente, Helena Helmersson, cuyo liderazgo y pasión han ayudado “a dar importantes pasos adelante” a The Fashion Pact “en su viaje colectivo hacia una industria de la moda neta cero y positiva para la naturaleza”.

The Fashion Pact está compuesto por más de 160 marcas de 17 países y cuenta con la involucración de más de 60 consejeros delegados de compañías miembros. Su comité ejecutivo está compuesto por 15 de estos ejecutivos. De momento, en el acuerdo siguen presentes operadores españoles como El Corte Inglés, Mango, Tendam, Desigual o Inditex, entre otros.

Como objetivos, la entidad se marca frenar el cambio climático, restaurar la biodiversidad y preservar los océanos, siguiendo la iniciativa Sciencie Based Targets (SBT). Algunos objetivos del Fashion Pact son alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 o la eliminación de plásticos de un solo uso.

Entre los últimos proyectos de The Fashion Pact figura el proyecto llamado Future Supplier Initiative (FSI), que materializa la alianza de la sueca H&M, la estadounidense Gap, la danesa Bestseller y la española Mango, bajo el paraguas de The Fashion Pact, para dar garantías bancarias a sus proveedores comunes en Bangladesh para financiar proyectos de eficiencia energética.

