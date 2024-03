Grifols toma aire en Bolsa tras una avalancha de comunicados a la CNMV para intentar aclarar las dudas

Grifols ha tomado aire en Bolsa este viernes tras sufrir un desplome del 35% este jueves tras presentar resultados y se ha anotado una subida del 18,35% este viernes. La compañía se ha disparado hasta un 20% en la apertura de la sesión, superando los nueve euros por título, tras un retraso en la cotización al entrar en subasta de volatilidad. La empresa ha buscado este viernes tratar de frenar la sangría en los mercados con el envío de hasta tres hechos relevantes en cinco horas, lo que ha permitido que la cotización se haya mantenido al alza toda la sesión por encima del 15%. El grupo ha informado este viernes de que la due diligence por parte de Haier concluye con resultado "satisfactorio", lo que acelera la venta de su filial en China, una aclaración sobre el pago de 266 millones a Scranton desde la matriz, algo que ha suscitado dudas entre los analistas y una explicación del flujo de caja que la compañía va a registrar de cara a 2024.

La venta de la filial de Grifols en China, Shanghai Raas (SRAAS), a Haier Group por 1.800 millones (unos 1.628 millones de euros) es un movimiento que el mercado ha percibido de forma muy positiva, puesto que ayudará a reducir la abultada deuda de 9.000 millones que el grupo mantiene. La farmacéutica prevé usar esos 1.600 millones, junto a lo obtenido por la venta de otros negocios, para repagar los bonos que vencen este año y facilitar un acuerdo de refinanciación con la banca.

Las dudas del mercado se disparaon este jueves tras la presentación de los resultados de 2023. La firma, que ha presentó unas cuentas no auditados, ha asegurado que "ha recibido confirmación por escrito de KPMG de que espera completar sus procedimientos internos y emitir su opinión de auditoría antes del 8 de marzo de 2024, adelantándose a la fecha límite de la legislación española vigente".

Asimismo, Jaime Costos, actual miembro del consejo de administración de Grifols, no ha firmado las cuentas anuales publicadas este jueves por la compañía de hemoderivados al estar ausente "por motivos personales" en la reunión del consejo de administración celebrada ayer en Barcelona. No obstante, la compañía ha asegurado que Costos no ha manifestado "disconformidad ni oposición alguna con la documentación remitida", según figura en el informe anual de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Los estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido preparados de acuerdo con las NIIF y aprobadas por el consejo de administración de Grifols", según asegura la compañía.

Conferencia con analistas

Los comentarios del CFO sobre las perspectivas de tesorería para 2024 durante la conferencia con analistas fueron los que más confundieron al mercado. Se anunció que el flujo de caja libre en 2024 se situaría en torno al punto de equilibrio, dejando perplejos a los analistas que participaban en la convocatoria. Grifols ha aclarado sus previsiones este viernes y ha señalado que ha tenido un cash flow negativo de 189 millones en 2023 y que prevé un flujo positivo de apenas cinco millones en 2024. La empresa argumenta, en todo caso, que en 2024 el flujo de caja antes de extraordinarios sea de 485 millones de euros. "Este error de comunicación les ha costado más a nivel bursátil que el informe de Gotham City. Y no es para menos, las estimaciones de flujo de caja todavía restan más viabilidad a un balance muy endeudado. Esta volatilidad es probable que acompañe al valor durante mucho tiempo", señala Víctor Álvarez, responsable de Renta Variable de Tressis.

La empresa también ha remitido un comunicado a la CNMV para aclarar que el pago de 266 millones de Grifols a Scranton no ha supuesto ningún tipo de "movimiento de caja" y que "no se trata de un dividendo". La empresa comunicó que BPC abonó esa cantidad a la patrimonial y los analistas han recibido este movimiento con dudas y cuestionando la credibilidad de la compañía. "No se ha explicado bien y alimenta las dudas que Gotham desató contra la empresa", asegura Antono Castelo, analista de iBroker. Aún está pendiente la publicación del informe de la CNMV sobre Grifols, que hace apenas unos días señalaba que había pedido información adicional a la farmacéutica antes de emitir un su verdicto sobre las aseveraciones de Gotham, que se puede retrasar algunas semanas. "Ahora mismo hay falta de transparencia y es una situación muy difícil para los accionista", selaña Antonio Castelo, de iBroker.

La firma de hemoderivados anunció este jueves en su reunión con analistas que el presidente ejecutivo y consejero delegado de Grifols, Thomas Glanzmann, se convertirá en presidente no ejecutivo de la empresa a partir de 2025. Glanzmann explicaba que este cambio está "en línea con las prácticas de buena gobernanza" y que durante este año trabajará mano a mano con Nacho Abia, que asumirá el cargo de CEO de la empresa a partir del próximo 1 de abril. Añadió que como parte de los trabajos para mejorar la gobernanza de la empresa, implementarán "mejoras relevantes siempre que sea necesario". "Simplificaremos estructuras y no realizaremos ninguna nueva transacción con partes relacionadas", dijo en referencia a Scranton y las dudas vertidas por Gotham City Research acerca de la relación entre ambas sociedades.