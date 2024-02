Besteiro defiende que “el cambio con garantías” pasa por votar al PSOE

El PSdeG no se equivoca de rival. Tiene claro que el enemigo a batir es el PPdeG, que debe perder la mayoría absoluta el próximo día 18 para tener opciones de Gobierno, pero ello no quita que mira de reojo al BNG, con quien se disputa los votos de izquierda. José Ramón Gómez Besteiro quiere ser presidente y tener a Ana Pontón como número dos en la Xunta, y no ser el vicepresidente de la dirigente nacionalista.

Por ello, y aún siendo tercera fuerza del Parlamento gallego tiene la ambición de liderar el cambio y para convencer a los votantes progresistas de que la papeleta a escoger el próximo 18-F sea la del PSdeG, Besteiro sostiene que “el cambio con garantías sólo es posible si votáis al PSOE”. ¿Por qué? Porque los socialistas son “solventes” y tienen “un proyecto, peso en Madrid y un equipo capaz y preparado para asumir con todas las garantías un nuevo futuro para Galicia”.

Besteiro lanzó este mensaje ayer en Vilagarcía de Arousa, municipio gobernado por el PSOE y cuyo alcalde, Alberto Varela, es también el presidente de la Fegamp (Federación galega de municipios e provincias).

Los socialistas gallegos, con catorce escaños en el Parlamento, pretenden superar en votos y diputados al BNG para ser ellos quienes lideren el cambio en Galicia y uno de los argumentos que esgrimen es su experiencia de gobierno y la sintonía con el Ejecutivo de Madrid. Besteiro fue presidente de la Diputación de Lugo y concejal en la capital lucense, sostienen los socialistas, mientras la carrera política de Ana Pontón se ha limitado a ser diputada, es decir, a hacer oposición, no a gestionar recursos públicos.

Moncloa volverá a mostrar de nuevo su apoyo hoy al candidato socialista con la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en un acto de campaña en A Coruña. También viene a Galicia el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Y el sábado vuelve el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, a Galicia. En concreto, a la ciudad de Vigo.

En Vilagarcía, Besteiro se mostró muy crítico con la gestión de la Xunta, en concreto la educativa y sanitaria. Las tildó de “nefastas”. Les dijo a los vecinos de la villa que el municipio no se puede permitir otros cuatro años de “una Xunta haciendo oposición al concello” pontevedrés, un municipio, donde dijo, “la última gran inversión de la Xunta fue hace veinte años cuando construyó el auditorio municipal”.

El candidato socialista ratificó ayer su intención de acudir a los debates a los que ha sido convocado para evidenciar su compromiso de ser un presidente que “da la cara”.

“Mi postura va a ser totalmente diferente de la del Partido Popular”, explicó Besteiro después de trascender que ni el candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, ni ningún integrante de este partido acudirá al debate de la Televisión Española (TVE) previsto para el próximo día 14.

En declaraciones a los medios, el aspirante socialista a la presidencia lamentó la postura de Rueda, que “no es un presidente que dé la cara en un debate, ni que dé la cara por Galicia”.

Por eso se comprometió a hacer “justamente al contrario” porque el PSdeG sí tiene proyecto para Galicia. “Yo voy a ser un presidente que dé la cara en un debate, y que dé la cara por Galicia”, remarcó Besteiro.