El candidato de Vox a la Xunta apela a los gallegos que no se sienten representados por los partidos convencionales y asegura que, si Alfonso Rueda los necesita para gobernar, propondrán políticas diferentes a las del PP, al que acusa de hacer “seguidismo” de la izquierda.

El gallego es el único Parlamento autonómico en el que Vox todavía no logrado tener representación. ¿Por qué se les resiste Galicia?

Creemos que existe un interés deliberado en evitar que las ideas de Vox lleguen al conjunto de los gallegos. Nuestras ideas resultan incómodas porque son diferentes, por eso nos pretenden silenciar. En el caso de Galicia, el Partido Popular, que gobierna la Junta, no ha querido que les demos voz a esos gallegos que se hacen preguntas como por qué nuestros hijos se tienen que ir de Galicia al terminar sus estudios, por qué llevamos años esperando infraestructuras importantes, por qué nuestros pueblos y aldeas se vacían...

¿Es coherente presentarse a unas elecciones autonómicas cuando no se cree en la España de las autonomías?

No nos gusta el modelo autonómico porque genera desigualdad entre españoles y tiene muchos fallos. Lo vimos con el COVID-19, cuando hubo 17 formas de afrontar el problema. Pedimos que por lo menos se devuelvan las competencias en sanidad, justicia, educación y seguridad del Estado. Y no podemos renunciar a mejorar la vida de la gente. No es que tengamos el derecho de presentarnos, es que tenemos el deber de hacerlo, porque hay muchos gallegos que sin Vox no se sentirían representados.

¿Habla gallego?

Falo galego. Cando me peta.

¿Cree que existe un problema con el gallego en Galicia?

Vox no tiene ningún problema con el gallego. Al contrario. Es un bien a conservar, un patrimonio de los gallegos y por tanto de todos los españoles. Pero tenemos el deber de protegerlo de los que lo utilizan como arma política y lo imponen.

¿Quién lo impone?

El Partido Popular. No nos engañemos. No hay diferencias entre lo que podría hacer el BNG con el gallego y lo que está haciendo el PP, que está llevando a cabo políticas propias de la izquierda más radical.

¿Ustedes lo sacarían de los centros educativos?

Para nada, pero no puede ni debe imponerse en las aulas. Debe garantizarse la libertad de los padres a educar a sus hijos.

Otra de sus propuestas es derogar las políticas de igualdad. ¿Lo plantearán si entran en el Parlamento?

Pediremos que se supriman las políticas de género porque promueven el enfrentamiento entre hombres y mujeres y nos hacen más desiguales. Desprotegen a las mujeres y enfrentan a la sociedad.

¿Y cómo abordarían la lacra de la violencia machista?

Nosotros hemos denunciado que España sea cada vez un país más inseguro para las mujeres. El Gobierno de Pedro Sánchez ha excarcelado violadores e importa culturas que menosprecian a la mujer.

La violencia machista es ajena a la inmigración...

¿Cuántos años llevamos con esto? 20 años. ¿Ha disminuido esa cifra? ¿Cuánto se ha invertido? Lo que hay que hacer es darle a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más medios para que la violencia, que no tiene género porque la violencia es violencia, se persiga y que las penas sean las más altas posibles.

¿Cree que los gallegos tienen un problema con la inmigración que recibe la comunidad?

En Galicia no se detecta lo que está ocurriendo en otras regiones, pero te puedo decir que hace unos días estuve en La Coruña en un edificio tomado por argelinos y marroquíes, ocupas y menudeo de drogas. Yo no quiero eso para Galicia. Quiero inmigración legal.