Pontón ve al PP “desnortado”y ya tiene el diseño de su futuro gobierno

La candidata del BNG, Ana Pontón, se siente cada vez más cerca de la Presidencia de la Xunta. De hecho, ya tiene diseñado su futuro gobierno, que hoy presentará en Santiago. Con un PP “desnortado”, la nacionalista cree que “es el momento de apostarlo todo” al Bloque para que el 18 de febrero “se abra un tiempo nuevo para Galicia”.

Tras filtrarse que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se planteó indultar al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont con condiciones, la candidata del BNG está convencida de que los populares son “cada día más pasado”. “Van de bandazo en bandazo. Llevan toda la semana atacando a Cataluña y ahora quiere indultar a Puigdemont”, lamentó.

“Apretó el botón del pánico, está desnortado”, remarcó en alusión al PP durante un mitin en Ferrol donde abarrotó el auditorio municipal. “Hay una enorme ilusión y esperanza depositada” en la candidatura nacionalista, algo que, según señaló, “confirman” los actos y “también las encuestas”.

“Quiero pedirles la oportunidad, humildemente, de que me permitan ser la presidenta a partir del próximo 18 de febrero, la presidenta de los gallegos y las gallegas para construir un país mayor, para defender la sanidad pública, para poner en marcha un nuevo modelo de cuidados”, expuso la nacionalista que hoy presentará en Santiago el diseño de gobierno que pondrá en marcha si los gallegos le dan a su confianza para presidir Galicia tras las elecciones del domingo.

Recalcó que pueden “hacer historia y hacer por primera vez a una mujer presidenta, que ponga en marcha esa Galicia que queremos y esa Galicia que soñamos tras 15 años con un Gobierno del PP que no tiene ni proyectos, ni ideas, ni ilusión”.

Sobre Ferrol, Pontón defendió que es necesario “apoyar al sector naval y mejorar las infraestructuras ferroviarias”, además de mejorar las infraestructuras sanitarias.

Además, incidió en que se encuentra ante “un momento emocionante e ilusionante” porque ven que “hay muchísima ilusión en torno a la candidatura del BNG”. “Por eso hago ese llamamiento a que el 18 de febrero ningún voto que quiera cambiar se quede en casa”, reivindicó antes de demandar que “ningún voto se pierda” y apuesten todo “a la papeleta del BNG”.

Desde Lugo, Pontón se mostró convencida de que el cambio en Galicia “no solo no es posible, sino que es ya imparable”. “Hay una corriente de esperanza que crece día tras día en torno a la candidatura del BNG”, destacó. Con los sondeos a favor, advirtió que “hay miles de gallegos que están hartos de ver cómo Galicia pierde y quieren abrir un tiempo nuevo poniendo en marcha una Galicia mejor”, expuso. Así, se definió como una presidenta que tendrá “las manos libres para defender el país”. “A mí nadie me va a poner límites a la hora de defender los intereses de los gallegos, yo sé bien a quién me debo”, garantizó la líder nacionalista.