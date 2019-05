Mato defiende su "proyecto ganador" frente al "tándem" de PSOE y Marea

Justo cuando el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, finalizaba su comparecencia apareció Beatriz Mato en la recepción del hotel Eurostars Atlántico, la tradicional sede del PP coruñés en las noches electorales. Lo hizo de la mano de la número dos de su candidatura, Rosa Gallego, con los brazos en alto y entre aplausos de simpatizantes y miembros de su lista. Su señal de victoria. "Una vez más, los coruñeses le han dado la victoria al Partido Popular, que es el ganador de estas elecciones", anunció la candidata popular a la Alcaldía, cuando el escrutinio iba por el 98,5%.

Sonaba el himno del PP entre sonrisas de satisfacción a la vez que Mato se disculpaba por el retraso, cuando el reloj rozaba ya la una de la madrugada. Aseguró que la espera se debía a que estaba pendiente de tener "los datos más fiables", que colocaban a los populares como la fuerza más votada, finalmente con 399 apoyos más que el PSOE.

La candidata popular, en una intervención sin preguntas de los periodistas, sí se refirió a un posible pacto entre los socialistas y Marea Atlántica. "Queda saber si ese proyecto que ha gustado a la mayoría de coruñeses, que es el proyecto ganador, es el que va a tener la opción de gobernar o si por el contrario se repite el tándem que existía hasta ahora en el Ayuntamiento de María Pita", expuso Beatriz Mato, quien defendió que cuenta con "el mejor proyecto para salir de la parálisis".

La popular, que llegó al hotel Eurostars Atlántico a las ocho de la tarde, quiso dedicar sus "primeras palabras" a los electores tras conocer los resultado. "Agradecer esa magnífica participación de los coruñeses y coruñesas. Ha sido extraordinario. Sin incidencias. Es algo que hay que destacar", comentó.

Los 37.930 votos que logró el PP en estas elecciones municipales sirvieron a Mato para confirmar que "los coruñeses" le han "dado la razón en cuanto al análisis de la gestión del Gobierno". "Marea ha sido un fracaso estrepitoso. Ha perdido un tercio de los votos", opinó sobre la candidatura encabezada por Xulio Ferreiro, que bajó de diez a seis concejales.

Recordó la popular que ha conseguido "más apoyos" que en las municipales de 2015, lo que coloca al PP, según sus palabras, como el "claro vencedor" de estos comicios aunque reconoció que hubo obstáculos en el camino procedentes de Madrid. "Todos sabemos que se viven momentos complejos y que ha habido una sombra que nos ha afectado, que es la sombra de las elecciones generales, que todavía están cerca", señaló, y añadió que "la realidad es que el PP ha ganado un 18% de confianza" en comparación con hace un mes "en las generales" mientras que el PSOE "ha perdido casi un 25% de la confianza cuando todo parecía indicar que las cosas le iban a ir mejor y no ha sido así".

La candidata del PP a la Alcaldía siguió el escrutinio desde el hotel con su familia. Uno de sus hijos, que vive en Madrid, viajó hasta A Coruña para acompañarla durante el recuento. También sus amigas, simpatizantes, nuevas generaciones, apoderados e interventores se reunieron frente a las televisiones del primer piso del Eurostars Atlántico para no perder detalle de la actualidad. "Nos hemos sentido muy queridos y arropados", apuntó Mato, que dio las gracias a la "familia del Partido Popular por esa grandeza y esa unión que ha demostrado". "Me siento especialmente orgullosa. Merece la pena que públicamente no solo les dé las gracias sino un reconocimiento a ese gran trabajo. ", dijo una Beatriz Mato satisfecha dirigiéndose a los miembros de su candidatura.

La popular copió una frase del presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, para calificar la campaña de "ejemplar". "Se han hecho jornadas maratonianas, se han hecho llamadas y se han recorrido todos los barrios", recordó sobre las últimas semanas de una campaña electoral de la que se siente "orgullosa", aunque en este discurso dejó a un lado su lema "imparable".

Para terminar, mientras algunos pedían silencio para escuchar con claridad a Mato, la popular defendió una vez más su proyecto y su lista. "Me habéis escuchado que me presentaba con el mejor equipo. Y lo sigo diciendo. Además, con un proyecto de ciudad que entendemos que es el adecuado. Y lo sigo diciendo. Y lo han valorado mayoritariamente mas de 37.300 coruñeses", analizó antes de volver a dar paso a los flashes, el himno popular y los aplausos de los presentes.