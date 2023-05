Soy el profesor Juan de Dios Ruano, candidato número cinco en las listas del Partido Popular y me gustaría ser... su concejal”. Con estas palabras me presentaba a todas y cada una de las personas con las que me encontraba en los recorridos que realizamos a todos los barrios de La Coruña en la campaña de las elecciones municipales de 2007.

A uno de esos recorridos se sumó Alberto Núñez Feijóo quien, al llegar junto a mí, me preguntó: ¿cómo llevas la campaña? A lo que le respondí que, justamente, acababa de decirle a Carlos Negreira que el Partido Popular debería llamarse el partido del cariño, porque nunca en mi vida había recibido tantos besos y abrazos como hasta entonces.

Las anécdotas cargadas de afecto se multiplicaban a una velocidad tan trepidante que un día en la plaza de Pontevedra se me abalanzó una persona para darme el abrazo más fuerte que jamás haya recibido. Yo dudé acerca de si estaba ante un pariente próximo al que no había reconocido. Viendo mi gesto de sorpresa me dijo: “No me digas que no te acuerdas de mí“. Sin darme tiempo a responder me contestó: ¡si me diste un folleto en la estación de tren! Y ahí descubrí la parte más extensa de mi familia política: la familia popular.

Por supuesto tanto Carlos Negreira como Miguel Lorenzo constituían en aquella candidatura popular dos sólidos referentes de simpatía y cariño hacia los coruñeses que llegó a culminar con un cierre de campaña de lo más florido. Desde entonces suelo referirme a esta época del año como la de la Primavera Popular, por aquello de las flores y las siglas PP.

Inundamos los barrios coruñeses con miles de flores que repartimos el último día de campaña hasta que se agotaron pocos minutos antes del mitin de cierre de unas elecciones en las que, como ya viene siendo habitual, superamos todas las encuestas electorales publicadas unos días antes.

El caso es que cuatro años más tarde, en las elecciones municipales de 2011, tras obtener el Partido Popular la mayoría absoluta en La Coruña, Carlos Negreira fue elegido alcalde. Recuerdo que en un pasillo del ayuntamiento me preguntó: “Juande, a ti ¿de qué te gustaría ser concejal?”. Aún me acuerdo con cariño de lo rápido de mi respuesta: “Carlos, a mí, de besos y abrazos”.

Exconcejal del Gobierno municipal de Carlos Negreira (PP).