Las demandas de los barrios de A Coruña: O Castrillón exige cerrar sus costuras

Entre ellas destacan los “efectos significativos para el medio ambiente”, que no tiene en cuenta la existencia de manantiales y pozos de agua, así como la construcción de muros para evitar los desplazamientos de tierras que considera que impedirán la comunicación natural con el parque de Eirís.

Sobre este mismo polígono, la asociación defiende que 500 de los 9.000 metros cuadrados de equipamiento público existentes y que son ya de propiedad municipal se destinen a ampliar el centro de salud de O Castrillón. Para el resto de la superficie se propone la instalación de un equipamiento museístico.

Ramiro Otero, presidente del colectivo vecinal, considera también que “debe reducirse la edificabilidad en el polígono Parque de Oza, ya que las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Supremo obligan a retrotraer el proyecto de compensación a su aprobación inicial y, por consiguiente, a presentar un proyecto de reparcelación acorde con la nueva legalidad urbanística, que obligaría a dicha reducción”. Otra de las demandas urbanísticas del barrio es que se ponga en marcha el proyecto del espacio público propuesto para los terrenos situados entre la calle José María Hernansáez y la avenida de A Concordia, de forma que se destine “en especial a las persona jóvenes y adultas y que complementaría lo ejecutado en la plaza de A Concordia para la población infantil”, detalla Otero.

La entidad vecinal exige además que se obtenga el espacio público previsto en la calle Castrillón-Miramar y que se estudie la posibilidad de la construcción de un aparcamiento subterráneo.

En el capítulo de la movilidad, se propone la instalación de un ascensor y plataforma elevada que conecte el centro de salud de O Castrillón con el nivel a que se encuentra la escuela infantil Carricanta “con el fin de facilitar la movilidad peatonal universal en la zona, tanto en sentido subida como de bajada”. Ramiro Otero menciona también entre las necesidades del barrio en este campo la reforma de los cruces de la avenida Casanova de Eirís con las calles Abegondo y Bergondo, así como el de la avenida de A Concordia con la calle Castrillón-Miramar, en el que plantea la instalación de una plataforma única para mejorar la seguridad vial en la zona.

El dirigente vecinal cita como otra de las prioridades la mejora de la seguridad vial en el entorno de la plaza de A Concordia, además de la instalación de plataformas en todas las dársenas de buses del barrio que carecen hasta ahora de e ellas. La reforma de la zona de la pista de chave de la plaza de Pablo Iglesias es también una reclamación del colectivo, que igualmente reclama la eliminación de las chabolas e infraviviendas existentes en el barrio y que se encuentran deshabitadas.

La posición de O Castrillón en el municipio lleva a la asociación del barrio a defender la puesta en marcha de “una nueva red de transporte público urbano basada en el transbordo, con líneas cortas y mejores frecuencias”, ya que estima que el servicio actual es insuficiente para los residentes en la zona. Al igual que otros colectivos vecinales, el de este barrio reclama una mejora en la limpieza de sus calles.

Marea Atlántica: No Castrillón, crear un novo espazo público nos terreos municipais entre as rúas Hernansáez e Concordia. E adaptar á legalidade vixente o proxecto urbanístico de Fariña Ferreño.. Tamén mobilizaremos os terreo s que levan décadas abandonados polas promotoras, abríndoos ao barrio como parques infantís, aparcadoiros disuasorios, hortas urbanas, entre outros.

BNG: Mellora do transporte público. Máis limpeza viaria. Mellora das beirarrúas, pasos de peóns e accesibilidade vertical polas características do barrio para conectar ben o centro de saúde. Xestión pública do polideportivo do Castrillón. Reformulación do proxecto de urbanización en Fariña-Ferreño. Apoio ao tecido comercial e inclusión na programación cultural. Campañas masivas de prevención da drogadicción, colaboración co tecido que traballa con esta problemática e equipos multidisciplinares na rúa.