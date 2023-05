Despois dunha longa paz lingüística durante as sucesivas lexislaturas de Manuel Fraga, a lingua galega saltou á contenda electoral en 2009, nunha campaña que devolveu as rendas do Executivo autonómico ao PP trala paréntese do Bipartito e da súa aposta por unha normativa que concretaba sobre o papel o mesmo número de horas para galego e castelán no ensino. Nada máis volveren ao Goberno, os populares impulsaron o denominado decreto do plurilingüismo e quedaron sós na súa defensa.

Dende aquela, socialistas e nacionalistas cargan dende a oposición contra a política cultural e vencellada á lingua galega do PP, e así o volveron facer onte no Día das Letras Galegas, mentres os populares reivindican o seu “compromiso” coa lingua propia e que esta “ten os niveis de competencia máis elevados de todas as comunidades con linguas cooficiais, o que avala” as súas políticas.

O galego volveu coarse na campaña electoral onte e fíxoo durante os actos de protesta convocados en Santiago pola platafoma Queremos Galego. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou na manifestación da plataforma, baixo o lema “En galego, aquí e agora”, e fíxoo reivindicando un uso normalizado do galego en todos os ámbitos fronte ao que definiu coma unha política “lingüicida do PP” e un traballo “contra” o galego durante os últimos 14 anos, dende a chegada á Xunta do PPdeG liderado daquela por Alberto Núñez Feijóo e agora por Alfonso Rueda.

A Rueda precisamente se referiu o secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, quen acudiu á concentración polo Día das Letras na capital galega e nese foro lembrou a asistencia do actual presidente da Xunta a outra concentración, nese caso a convocada por Galicia Bilingüe en 2009, cando aínda o PP estaba na oposición, e na que a devandita entidade denunciaba a “imposición lingüística”.

A número un dos nacionalistas galegos esgrimiu a convocatoria da manifestación de onte para afirmala como resposta diante da política de “ataque ao galego” do PP. “Miles de galegos e galegas dicimos alto e claro que non queremos que o Partido Popular nos roube a nosa lingua”, asegurou, tras denunciar como o Goberno popular leva 14 anos dedicado a “traballar contra o galego”.

Ao modo de ver da portavoz nacional do Bloque, o que definiu como “política lingüicida” do PP amósase en datos coma os que reflicten que “por primeira vez o galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia e o 24% de menores de 14 anos afirman non saber falar en galego”. Ao respecto, subliñou que a política do PP e normativas coma o decreto do plurilingüismo –que considera “un timo” que procura “unha maior presenza do castelán” e insta a derrogar–, “persiste en roubarlle o dereito” aos máis novos a “coñecer e usar a nosa lingua”.

Para Pontón, ademais, o galego segue “excluído” de “moitos ámbitos”, malia o dereito dos galegofalantes a non seren “discriminados”. Pola contra, dixo, é obriga das Administracións defender ese dereito e, lamentou, o PP non o fai, senón que se converteu “nun Terminator” para o galego.

Se Pontón presenta ao BNG como unha forza “comprometida” para que Galicia “teña o seu idioma e a súa identidade coma unha fortaleza”, o PSdeG eríxese tamén coma unha formación quen de “vehicular a forza e a ilusión” na “nosa cultura e identidade: na lingua galega”. Así o defendeu onte Formoso, que presentou aos socialistas galegos coma a opción política “capaz de conciliar a construción económica, urbanística e de sostibilidade coa promoción da lingua”.

Asemade, instou a aproveitar os comicios o 28-M como “plataforma política” para rectificar a “deriva de minguar a cultura e lingua galegas” do PP. Formoso instou a protexer a lingua fronte á acción do Goberno presidido porRueda, do que lembrou a participción na concentración en contra da promoción do galego. No canto da maneira de entender o galego que representa o PP, propuxo “cambiar a protección da lingua e promocionala en cada recuncho das nosas vidas”.