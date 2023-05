¿Cómo afronta sus primeras elecciones como candidata?

Con muchas ganas e ilusión. Somos conscientes de que hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que cambiar. Es un reto importante. Hay que venir con una candidatura fuerte y dispuesta a trabajar con la necesidad de quitar al alcalde.

¿A qué aspira el PSOE?

A ganar. Aspira a ello el PSOE y es lo que necesita Arteixo.

¿Qué ha cambiado en Arteixo en estos cuatro años?

No me iría a estos cuatro años, sino a los últimos seis meses, que es cuando realmente vemos que está habiendo un trabajo. En estos meses el gobierno del PP pretende ejecutar un presupuesto para cuatro años. Hasta hace tres meses estaba todo levantado.

Es profesora en Arteixo. ¿Qué le aporta su profesión a su faceta política?

Cuando eres profesor, tienes que ser capaz de dialogar. Para trabajar con un alumno tienes que ser capaz de sentarte, explicarle cuál es tu proyecto y qué es lo que tiene que hacer y que ver. Es fundamental en Arteixo tener talante y empezar a saber explicar. Nosotros tenemos que elaborar al comienzo del curso los objetivos que vas a trabajar y cómo vas a evaluar tu trabajo. Todo eso es muy importante a la hora de gobernar. No puedes tener un presupuesto de 70 millones y que quede la mitad sin ejecutar.

¿Están saturados los centros educativos de Arteixo?

Mucho. Estamos en torno a 26 alumnos en todos los cursos. Si nos vamos al instituto, ya es algo increíble. Cuando tienes saturación de alumnado es muy complicado trabajar como tú quieres trabajar.

¿Son las escuelas unitarias una posible solución?

Ahora mismo ya las hay en la gran mayoría de las parroquias. Tienen niños de Infantil y hasta segundo de Primaria. La forma de trabajar es muy personalizada, muy familiar, donde a los padres les gusta llevar a sus hijos por la cercanía. A partir de tercero es cuando empieza la saturación porque vienen a los colegios propios de Arteixo.

¿Cuál sería su medida prioritaria si gobierna?

Nosotros tenemos ocho ejes y de cada uno podría explicar algo fundamental. Nuestra prioridad sería el Plan Xeral, que lleva mucho tiempo paralizado. Debería trabajarse en serio porque de él dependen muchas cosas. Ya no solo que se pueda construir. Gracias a él podemos dinamizar las parroquias, organizar las calles, los bancos de viviendas. La gente no sabe dónde puede construir y dónde no. Vamos construyendo a golpe de unidades de actuación. Luego, estaría el servicio de ayuda en el hogar. Ahora funciona mal y creemos que es importante municipalizar el servicio con la empresa Sumarte.

En su programa propone crear un festival de música. ¿Cómo prevé llevarlo a cabo?

Sería en las inmediaciones de los arenales. Nosotros lo tenemos localizado en la zona de Barrañán. Está claro que el festival de Sisalde está funcionando muy bien y hay que seguir potenciándolo, pero la idea de un festival del estilo del Morriña o del Son Rías Baixas cuadraría perfectamente en Arteixo. La idea es dinamizar el turismo y también la hostelería.

¿Cómo impulsará el rural?

Una de las primeras quejas que te dan en las parroquias es que no pueden bajar a Arteixo. Los buses pasan con una frecuencia altísima. Una de las ideas que queremos llevar a cabo es la creación de una línea intercomarcal que ataña a Arteixo, Culleredo y A Coruña. Somos tres concellos que vivimos muy juntos, unidos para el trabajo y los estudios, y deberíamos comunicarnos de otra forma.

¿Cuál es su ideal de un Arteixo mejor?

Mi ideal sería un Arteixo que se preocupe por la gente y que la escuche, porque una cosa es escuchar y, otra, oír. Ahora mismo en Arteixo se oye, pero no se escucha. Quiero que Arteixo sea un sitio cercano, donde te escuche la candidata, donde puedas hablar con los concejales de forma seria y formal. Queremos construir, pero que no sea solo un ladrillo encima de otro. Con 70 millones de euros, Arteixo puede ser un sitio muy potente.