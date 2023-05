¿Cómo va la campaña?

Los vecinos de Arteijo están cansados del actual Gobierno. Creemos que puede haber un cambio.

La experiencia es un grado para usted en la política local

Estuve en la primera legislatura democrática, cuando había iniciado mi andadura en el movimiento vecinal. Ingresé en el PSOE y me marché decepcionado. Cuando me jubilé me entró el gusanillo y volví a la vida política.

Ha estado en la corporación en este mandato. ¿Qué ha cambiado?

Muy poco. El Gobierno adolece de planificación y ejecutividad. No se puede tener en noviembre de 2022 una ejecución del presupuesto inferior al 40%.

¿Cuál es el asunto más urgente para Arteixo?

Una auditoría de cuentas. A partir de ahí, poner en marcha nuestro programa.

¿Qué medida prioriza usted?

Para que Arteixo tenga un futuro, la medida más importante es un plan general de urbanismo.

¿En qué línea lo orientaría?

Un Gobierno del PP ha presentado dos planes a un gobierno amigo en la Xunta. Muy malos deberían ser para que la Xunta dijera que “esto no vale para nada”. Nuestro plan general habría que negociarlo y hablar con todos los gestores.

En las anteriores elecciones le compararon con Miguel Ángel Revilla y lo recuperó en esta ocasión.

A Revilla solo me parezco en el bigote, pero coincido con él en que somos coherentes.

¿Cuál es su ideal de un Arteixo mejor?

Lo primero, recuperar las tradiciones y nuestra historia. Segundo, hacerlo más sociable y cercano. El Concello está muy alejado de la realidad social de Arteixo.