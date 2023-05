¿Cómo marcha la campaña?

Bien.

¿La respuesta de la gente?

Muy receptiva, muy buena.

¿Principales propuestas?

La principal es hacer un Concello lo más abierto y mucho más cercano a los vecinos. Una de las primeras propuestas es acercar la administración a los vecinos a través de los locales sociales equipándolos con medios informáticos y con personal. Trabajaremos con las asociaciones.

¿No lo podían haber impulsado desde el Gobierno local?

Hasta ahora en las 12 parroquias faltaba un local local social para Cela. Ya tenemos, tendríamos todas las parroquias cubiertas y se van equipar todos los centros sociales y luego quizá un día al mes estará un funcionario para atender las gestiones que tengan que hacer los vecinos.

¿La política de atención al público de UxC es distante?

No, simplemente es un cambio de forma de funcionar y creemos que puede ser más abierta y cercana y que no sean los vecinos los que se tengan que acercar a la administración para gestiones del día a día.

¿Y qué mas propuestas?

La creación de un centro de día municipal en colaboración, con convenio, con entidades sin ánimo de lucro. Proponemos ceder y equipar un local social municipal con las condiciones y exigencias para centro de día. Y seguiremos trabajando para que la Xunta haga un centro de día más grande, más completo, y un centro de Secundaria de Formación Profesional. También la creación de un sistema de transporte a demanda, a través del servicio de taxi. Los vecinos pagarían más o menos el importe que están pagando por el autobús, más o menos un euro, y el resto sería subvencionado por el Ayuntamiento. El sistema de ahora, un microbús que va por todas las parroquias, no es eficaz porque está yendo vacío, es muy poco accesible y de lunes a viernes. Esto sería de lunes a domingo. Y es imprescindible la creación del auditorio municipal. En nuestro municipio, con casi 25.000 habitantes, no podemos consentir no tener un auditorio en condiciones.

¿Gobernar de segundos hará mella en el voto?

No, al contrario.

¿Confían en subir?

Sí.

¿Y en superar a UxC?

Vamos a ver cómo va.

¿Reeditarían el pacto con UxC?

Estudiaremos todas las opciones para lo mejor para los vecinos. El PSOE aspira a ganar y a gobernar.

¿Alguna línea roja?

La derecha.

Lúa Sanguiñedo y Miguel Ángel Gutiérrez no van en la lista.

Son cambios que se hacen. El partido pertenece a los militantes y han considerado hacer un cambio y un grupo nuevo. Lo más importante es que estoy deseando que llegue el domingo para el lunes empezar a ser ya el alcalde de Cambre.

¿Sí?

Sí. Estoy convenido de ello.

“Ver, oír y callar”. ¿Esa será su receta como alcalde?

No, de hecho lo interpretaste mal en la entrevista al nombrarme portavoz. Quería decir que considero que, cuando entras en un sitio, hay que ser prudente y aprender de todos.