“Cuando empecé como comercial del Grupo DRV Phytonlab no era ni mínimamente consciente de la oferta que tenía en mis manos: ¡puedes ser muy versátil!. No sólo eso, sino que las oportunidades de crecer en cada cliente son espectaculares, ¡y las herramientas para hacerlo ni te cuento!. He tenido muchas ofertas de trabajo desde entonces, pero ninguna tiene este recorrido formativo, económico, ni el apoyo que te aporta DRV”. “Empecé en una zona con cartera y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que además, ¡me iban a hacer campañas específicas a mi medida para ir creando una cartera aparte!. Vamos, me regalaron lo más difícil: vencer la puerta fría. Eso junto con la retribución mínima garantizada que me aportaba DRV y la cartera de productos me hicieron decantarme por ellos. Llevo tres años, y no solo estoy orgulloso de formar parte de la empresa líder del sector, sino que a título personal estoy encantado. Se lo recomendaría a cualquiera con aspiraciones a crecer profesional y personalmente”.

Estos son solo dos de los testimonios recogidos entre los profesionales que forman ya parte del equipo del Grupo DRV Phytonlab, empresa líder por facturación en el sector de la belleza y cosmética profesional. Como creadores de conceptos de negocio, Grupo DRV Phytolab es eso y mucho más. Es fabricante y distribuidor , de la aparatología estética y médico-estética más disruptiva, de la cosmética más puntera y demandada y de TODO lo que necesita un centro de belleza. Esta compañía está firmemente consolidada y reconocida desde hace más de 30 años, con nombres comerciales muy conocidos, como SaberComprar, BDR-Cápsula del Tiempo, Depileve, Ramason, Laser Led LXD, Apilus, entre otros. En estos momentos, destaca su actual lanzamiento Fhos (cosmética bioluminiscente). Con toda esta red, precisan Distribuidores/Comerciales de sus principales líneas y productos. Por eso, si eres un comercial con experiencia demostrable en el mundo de la venta cosmético- estética (aparatología estética/ estética-médica, producto cosmético...), con capacidad y experiencia en apertura de clientes nuevos, así como en negociación de acuerdos y seguimiento de clientes para su crecimiento, con Grupo DRV Phytonlab tienes una interesante oportunidad. Trabajar de la mano de los mejores siempre es sinónimo de desarrollo profesional, oportunidades, grandes equipos, formación continua, etc. Es decir, una carrera de éxito en la que se consiguen interesantes y atractivos resultados. Esto es lo que ofrece el Grupo DRV Phytonlab a todo aquel que se une a sus equipos. Ofertas de empleo de Grupo DRV Phytonlab en A Coruña COMERCIAL VENTAS DE APARATOLOGÍA ESTÉTICA Ventajas de trabajar como comercial con el Grupo DRV Phytonlab: - Crecimiento profesional con formación en todos los sectores posibles: estética (específicamente venta aparatología y cosmética) , medicina estética (aparatología). Aportación de cartera de contactos activa. - Aportación de nuevos contactos constantes a través de publicidad digital. - Aportación de conceptos de negocio fáciles de presentar y atractivos para el cliente. - Apoyo comercial constante: Ingresos mínimos garantizadas durante el primer año. - Valores añadidos para tu crecimiento profesional (porque el comercial de ayer ya no es suficiente): - Formación empresarial como gestor de centros de estética. Formación digital en redes sociales. - Múltiples herramientas físicas y digitales para ayudarte en tu trabajo. Beneficios: - Altos ingresos: Remuneración mínima garantizada durante el primer año. - Formación a cargo de la empresa. - Total independencia y autonomía en su trabajo. Muestras gratuitas para los clientes. - Marketing y apoyo comercial para su cartera de clientes. Requisitos: - Experiencia mínima de ventas de 2 años. - Se requiere experiencia en ventas en el sector de la belleza o cosmética. Conocimientos informáticos (Microsoft Office). - Conocimientos de redes. - Contrato free lance. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Ventas de aparatología estética en A Coruña.