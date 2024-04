Más del 90% de las mujeres mayores de 45 años con discapacidad sufren brecha digital, según Eurofirms Foundation

En la actualidad sólo la mitad de las personas con discapacidad en edad laboral están empleadas, el 75% de ellas tienen un contrato temporal. En este marco, las mujeres se encuentran en una posición especialmente vulnerable, mostrando las tasas de ocupación más bajas: sólo el 26,9% de las mujeres con discapacidad tiene empleo.

En respuesta a estos datos Eurofirms Foundation, entidad que trabaja por la incorporación laboral de personas con discapacidad, ha llevado a cabo una investigación enfocada en mujeres con discapacidad mayores de 45 años. El estudio destaca las barreras digitales a las que se enfrentan para acceder al mundo laboral en una sociedad cada vez más digitalizada.

El estudio “Brecha digital para buscar empleo: la triple discriminación” de Eurofirms Foundation muestra cómo dentro de la búsqueda de oportunidades laborales, este colectivo se encuentra con distintos obstáculos en las diferentes etapas del proceso. Entre los resultados destaca que un 32% de las participantes afirman que siguen entregando su currículum vitae en persona, mientras que un 33% depende del apoyo de su red cercana, incluyendo entidades sociales, para postularse a oportunidades laborales.

Este comportamiento se relaciona directamente con el hecho de que, dada la falta de acceso a ordenadores en sus hogares, un 58% de las encuestadas opta por preparar y enviar sus solicitudes de empleo mediante un smartphone. Esta situación es un reflejo de las dificultades de accesibilidad inherentes al uso exclusivo de dispositivos móviles para tales fines. Adicionalmente, los datos obtenidos muestran de manera significativa las barreras digitales enfrentadas, particularmente por aquellas mujeres que viven con discapacidades físicas o sensoriales, subrayando los desafíos adicionales en su búsqueda de inclusión laboral.

Asimismo, la brecha digital es también la consecuencia del nivel de alfabetización de estas mujeres. A partir de un índice propio, Eurofirms Foundation estudió el grado de conocimiento digital en materia de ofimática, plataformas colaborativas, análisis y visualización de datos, entre otros. Tras la investigación se comprobó que el 96% tiene un nivel bajo e intermedio.

A estos datos se le suman los obstáculos para vencer este desconocimiento y formarse, un 36% considera que el coste para hacerlo es muy elevado mientras que el 34% desconoce qué oferta formativa hay en materia digital. Destaca también la conciliación: un gran número de mujeres no puede acceder a estas formaciones por incompatibilidad con las cargas familiares, e incluso la localización, las mujeres del ámbito rural no pueden acceder a cursos digitales avanzados dada la poca oferta de la que disponen.

“Es un reto a nivel formativo, pero también una oportunidad para las empresas: son mujeres con poca alfabetización digital, pero con amplia experiencia en otros ámbitos, por lo que desde las organizaciones no deberíamos dejar atrás todo este talento” indica Mireia López Álvarez, Consultora de Diversidad e Inclusión en Eurofirms Foundation y responsable del estudio.

Este estudio ha sido presentado por Eurofirms Foundation en el Congreso de Competencias Digitales, una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa, Blanquerna – Universitat Ramon Llull y la Universitat Oberta de Catalunya, con el apoyo de Eurecat.

Sobre Eurofirms Foundation

Eurofirms Foundation trabaja en España, Portugal y Chile para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. En 2023 desde Eurofirms Foundation se realizaron 1915 incorporaciones de personas con discapacidad al mercado laboral, un 29% más que el año anterior. La Fundación también asesora a las empresas sobre la Ley General de Discapacidad y gestiona medidas alternativas siempre orientadas a la integración laboral y a la creación de entornos inclusivos.

El pasado año, finalistas de nuevo en los prestigiosos European Diversity Awards, esta vez en tres categorías: Charity of the Year, Diversity in Tech Initiative y Outstanding Disability Network. Además, es el tercer año consecutivo en ser nominados en la categoría Charity of the Year, gracias a su acción social en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Eurofirms Foundation es fruto del compromiso social de Eurofirms Group, y trabaja de manera transversal a todas las líneas del grupo para que las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades de acceder a puestos de todo tipo de cualificación y perfil.