Con máis de medio cento de actividades programadas ao seu abeiro durante as semanas previas e posteriores ao día grande, a Feira do Cocido de Lalín aglutina toda unha serie de propostas que fan do concello pontevedrés un punto de interese tanto a nivel galego como estatal nestas primeiras datas de cada ano.

Para o goberno local, encabezado por Xosé Crespo Iglesias, o principal obxectivo para esta edición está “en potenciar aqueles aspectos da Feria que se facían ben, e en introducir algúns cambios para que a Feria se encamiñe cara a excelencia e cumplir merecidamente coa recente declaración oficial de Festa de Interese Turístco Internacional. O Cocido é unha celebración gastronómica na que se exalta o noso prato máis sobranceiro e popular da cociña galega e, na que haxa unha firme aposta pola calidade, a participación, a colaboración cidadá e a solidariedade”. Dentro dos actos de promoción da festa, o pasado mércores tivo lugar no Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela, a presentación oficial da LVI Feira do Cocido. Nela estiveron presentes o rexidor da localidade, acompañado da concelleira de Turismo, Begoña Blanco; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e a directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita. Lobby gastronómico Durante a presentación, Crespo confirmaba que están a manter conversas con outros concellos para crear un lobby integrado pola Feira do Cocido, a Festa do Pulpo do Carballiño e a Festa do Marisco do Grove, entre outras, para así “perseguir conxuntamente a internacionalización destas citas”. Así, o obxetivo sería levar a cabo unha promoción conxunta dos produtos galegos, e a captación de fondos europeos para impulsar a gastronomía galega en eventos internacionais. A concelleira de Turismo, pola súa banda, deu conta da participación de máis de medio cento de produtores e dunha vintena de restaurantes na edición deste ano. Durante a presentación, Blanco tamén quixo recordar que, ainda que o día grande sexa este domingo, “hai cocido en Lalín todo o año”, máis alá incluso do xa coñecido como Mes do Cocido en Lalín, de San Amaro (15 de xaneiro) a San Valentín (14 de febreiro).