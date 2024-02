Vegalsa-Eroski, pionera en la lucha contra el desperdicio alimentario en Galicia

Más de 8.000 toneladas. Esta es la cantidad de alimentos que salvó del desperdicio el sistema de gestión alimentaria de Vegalsa Eroski sólo a lo largo del año 2023.

Un compromiso con la prevención y la reducción de residuos alimentarios por el que la compañía acaba de convertirse en la primera empresa del sector de la distribución alimentaria en Galicia en conseguir el Certificado de Desperdicio Alimentario (Food Waste Management System), desarrollado por el líder mundial en servicios de inspección y certificación Bureau Veritas.

El hipermercado Eroski de A Sionlla en Santiago fue el lugar elegido para acoger ayer el acto de entrega de este importante aval internacional que “supone un reconocimiento al trabajo que Vegalsa-Eroski hace desde hace ya más de una década a través de su programa corporativo ‘Desarrollo Sostenible, Desperdicio Cero’”, en palabras del director de Calidad y Medio Ambiente de la compañía, Ricardo Castro.

Un evento que contó con la presencia de la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, y de la responsable de Hipermercados Eroski, Begoña Louro. También estuvo presente, desde el área de Desarrollo de Negocio de Bureau Veritas, Mª Elena Cid Gil, quien quiso felicitar personalmente a Vegalsa-Eroski por la obtención de la certificación de Desperdicio Alimentario, quien quiso felicitar personalmente a Vegalsa-Eroski por la obtención de la certificación de Desperdicio Alimentario: “Este logro es el resultado del trabajo de Vegalsa-Eroski en la implementación de procesos innovadores y sostenibles en sus operaciones, desde la gestión de inventarios hasta la optimización de la cadena de suministro y el fomento del consumo responsable entre sus clientes”.

La alimentación no tiene desperdicio

“La FAO estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician, mientras la ONU indica que 800 millones de personas en el mundo se encuentran en un estado de subalimentación”, aprovechó también su intervención Ricardo Castro para sensibilizar sobre la necesidad de “subsanar esta situación” y contribuir a lograr “uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”.

Un compromiso en cuyo marco Vegalsa-Eroski orienta todos los procesos de su cadena de valor hacia el desperdicio cero con el objetivo de garantizar que no se deseche ningún alimento.

Para ello, se centra en una correcta planificación y gestión del stock y apuesta por mecanismos de apoyo como las donaciones desde puntos de venta y plataformas a entidades del tercer sector, con 668 toneladas de alimentos donados el pasado año;o las ofertas de consumo, además de haberse sumado reciente a la app Too Good To Go.

La certificación de Desperdicio Alimentario se suma a la obtenida de su sistema de Circularidad de Plásticos para volver a poner en valor la apuesta por la sostenibilidad de Vegalsa-Eroski como una de sus señas de identidad irrenunciable.