La marina mercante busca los mejores capitanes de buque.

Multinacional española española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, selecciona Jefe de máquinas para Namibia y Mozambique, capitanes de buque tangonero, así como capitanes de buque y oficiales de máquina para A Coruña.

Además esta semana se precisan: pinche de cocinas, montador de carpas, electromecánico, administrador de BBDD, empleado de ganadería, técnico frigorista, camioneros, analistas, enfermeros, una selección de distintos perfiles que podrás encontrar en este artículo y en ofertas de empleo en A Coruña.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

GRUPO ARESTORA

El Grupo Arestora es una consultora de Recursos Humanos y Rendimiento experta en selección estratégica de personal. Creemos firmemente que la única forma de asentar unas bases sólidas es convirtiéndonos en un apoyo externo para la empresa, obteniendo resultados medibles, y creando una estrecha colaboración con nuestros clientes.

Trabajamos para dar servicios en el ámbito de los Recursos Humanos, el desarrollo, el rendimiento y la optimización empresarial. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y ofrecemos soluciones personalizadas para cada contexto Nuestra gran flexibilidad y adaptabilidad nos permite dar respuesta a empresas de diferentes sectores y tamaños con delegaciones distribuidas por toda España.

Nuestro principal objetivo es aportar SOLUCIONES para el aumento o consolidación del RENDIMIENTO individual y colectivo en las empresas y la Administración pública.

Grupo Arestora selecciona:

Jefe/a de Máquinas Buque Fresquero (Namibia)

Publicado: 06/08/2020 - 10:35

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, JEFES/AS DE MÁQUINAS para su flota fresquera en Namibia (pesca de merluza).

Condiciones:

- Tiempo de embarque: 5 meses – 1 en casa.

- Salario mensual aproximado: a tratar en filtro telefónico.

- Contratos iniciales: temporales (revisable según desempeño). Alta en SS española.

- Tributación en destino a cargo de la empresa..

Requisitos:

- Experiencia previa como jefe/a de máquinas.

- Capacitación de Mecánico Naval Mayor mínimo hasta 3.000 KW.

- Cursos de Formación Básica en seguridad y Formación Sanitaria específica avanzada.

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Máquinas Buque Fresquero (Namibia) en A Coruña.

Jefe/a de Máquinas Buque Tangonero (Mozambique)

Publicado: 06/08/2020 - 10:35

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, JEFE/A DE MÁQUINAS, con posibilidad de iniciar como oficial de máquinas, para su flota tangonera en Mozambique (pesca de marisco).

Condiciones:

- Tiempo de embarque: 5 meses – 1 en casa.

- Salario mensual: a tratar en filtro telefónico.

- Contrato inicial: 2 contratos temporales, con revisión para pasar a plantilla fija al finalizar el segundo. Alta en SS española.

Requisitos:

- Deseable capacitación de Mecánico Naval Mayor.

- Cursos de Formación Básica en seguridad.

- Valorable curso de formación sanitaria específica avanzada.

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Máquinas Buque Tangonero (Mozambique) en A Coruña.

Capitanes/as Buque Tangonero para A Coruña

Publicado: 06/08/2020 - 10:05

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, CAPITANES/AS para su flota de barcos tangoneros operando en Mozambique y Namibia (pesca de marisco).

Condiciones:

- Tiempo de embarque: 5 meses – 1 en casa.

- Contrato inicial: 2 contratos temporales, con revisión para pasar a plantilla fija al finalizar el segundo. Alta en SS española.

- Inicialmente, se empezará como oficial de puente hasta conocer el barco y zona de pesca.

- Condiciones económicas a negociar según perfil.

Requisitos:

- Técnico superior en transporte marítimo y pesca de altura (o equivalente).

- Experiencia como oficial de puente o capitán en barcos similares.

- Cursos de Formación Básica en seguridad y curso de formación sanitaria específica avanzada.

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Capitanes/as Buque Tangonero en A Coruña.

CAMIONERO/A para Boiro

Publicado: 03/08/2020 - 18:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar un/a CAMIONERO/A para conducción de TRAILER CISTERNA y/o RÍGIDO DE 3 EJES, para industria ubicada en Boiro (A Coruña)

Misión: Transporte de mercancías (NO ADR).

Principales funciones a desarrollar:

- Transportar producto en tráiler cisterna y/o camión rígido de 3 ejes a nivel nacional.

Se ofrece:

-Desplazamientos desde domingo hasta viernes, teniendo rutas cortas de 1 día o largas de 3.

-Salario: 2.000 € neto/mes (dietas incluidas).

Requisitos imprescindibles:

- Experiencia previa realizando transporte de mercancías.

- Imprescindible poseer carnet de conducir C en vigor y CAP.

- Disponibilidad para realizar desplazamientos por España.

- Incorporación inmediata.

- Residencia en la zona del Barbanza o cercanías (Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo, Padrón, Catoira, etc.) y/o disponibilidad para cambiar el lugar de residencia de ser necesario.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CAMIONERO/A en Boiro.

Oficiales de Máquinas Buque Mercante para A Coruña

Publicado: 03/08/2020 - 12:35

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de atún, OFICIALES DE MÁQUINAS para su flota de buques mercantes.

Misión del puesto: desempeñar las tareas asignadas en el puesto ocupado para garantizar el correcto desarrollo de las labores.

Características:

- Período de embarque: 3 – 3.

- Condiciones retributivas a tratar con la empresa, según puesto y experiencia previa.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Requisitos:

- Titulación: Oficial de Máquinas de Primera de la Marina Mercante.

- Experiencia previa como oficial de máquinas en buques mercantes.

- Cursos de Formación Básica en seguridad.

- Curso de formación sanitaria específica inicial.

- Formación Básica en Protección Marítima.

- Avanzado en Lucha Contra Incendios.

- Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos).

- Vacunación de Fiebre Amarilla.

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficiales de Máquinas Buque Mercante en A Coruña.

GRUPO OESIA

Grupo Oesía diseña y desarrolla ingeniería aplicada a Seguridad y Defensa, y también a la sociedad civil, con el objetivo de proporcionar servicios y equipos a la vanguardia de la modernidad y la tecnología.

Todos los productos y desarrollos de la división de Ingeniería del Grupo Oesía llevan la marca de Tecnobit, con la que somos punteros en innovación desde hace más de 40 años.

GRUPO OESIA selecciona:

Analista Programador Java - Sector Banca para A Coruña

Publicado: 01/08/2020 - 23:05

- Jornada completa.

En este proyecto deseamos incorporar un perfil con experiencia en programación Java para el desarrollo de una aplicación del sector bancario.

Las funciones del puesto son las siguientes:

- Análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación de aplicaciones.

- Escribir e implementar código eficiente.

- Mantenimiento y actualización de los sistemas existentes.

- Trabajar en estrecha colaboración con otros desarrolladores, analistas de negocios y sistemas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Programador Java - Sector Banca en A Coruña.

Data Quality Expert para A Coruña

Publicado: 30/07/2020 - 15:05

- Jornada completa.

Actualmente en Grupo Oesía deseamos incorporar un perfil experto en Calidad del Dato que dirija todas las líneas de trabajo más estratégicas en el equipo. Este perfil tendrá la responsabilidad de colaborar en los proyectos e iniciativas más transformacionales, así como también de ayudar a divulgar la función de Calidad del Dato en la organización, haciendo de nexo entre negocio y TI.

En Grupo Oesia podrás formar parte de un gran proyecto empresarial internacional, donde el éxito reside en el equipo humano que lo compone. Únete a nosotros y podrás:

- Participar en interesantes proyectos tecnológicos.

- Desarrollar una carrera profesional acorde a tus expectativas.

- Beneficiarte de un plan de formación que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible.

- Capacidad de gestión y liderazgo.

- Proactividad a la hora de aportar nuevas ideas y trabajar con autonomía pudiendo liderar líneas de trabajo con un bajo nivel de supervisión.

- Capacidad para trabajar bajo presión y en entornos cambiantes.

- Capacidad de comunicación e interlocución tanto con Negocio como con TI.

- Experiencia demostrada en la implantación de programas de Calidad del Dato en diferentes compañías.

- Conocimiento de herramientas de data quality (EDQ, Informatica Data Qualit) y de BI (Power BI, Domo, Qlickview, Microstrategy).

- Conocimiento y/o experiencia en tecnologías y BBDD NoSQL.

- Buen manejo del paquete Office (Excel, PowerPoint).

- Nivel alto de inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Data Quality Expert en A Coruña.

SOLUTIA

Consultoría de RR.HH especializada en el sector Healthcare

En Solutia Global Health Solutions tenemos un profundo conocimiento de los profesionales vinculados a las Ciencias de la Vida y la Salud y esto nos erige como un socio de alto nivel para confiar sus procesos de selección estratégicos en el ámbito Farma, Biotec, Medical Devices & Diagnostics y Sanitario.

Nuestra metodología nos permite encontrar el profesional más adecuado y garantizar una perfecta adaptación a los requisitos del puesto y del mercad

SOLUTIA selecciona:

Enfermero/a - Ensayo clínico - La Coruña

Publicado: 31/07/2020 - 18:05

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles de Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera profesional.

Actualmente seleccionamos Diplomado/a Universitario/a en Enfermería para realizar visitas domiciliares a un paciente que están participando en un ensayo clínico. Será una sola visita en La Coruña.

Funciones:

- Contacto con el hospital de referencia del estudio y con el laboratorio de envio de las muestras.

- Visitas domiciliarias a pacientes del estudio.

* Evaluaciones de los sistemas corporales del paciente (aspecto general, cabeza, orejas, ojos, nariz, garganta, cardiovascular, respiratorio, abdomen, musculoesquelético y piel).

* Extracción de muestra de sangre.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermero/a - Ensayo clínico - La Coruña.

MICOFER 2000 ETT selecciona:

EMPACADOR@S para A Coruña

Publicado: 05/08/2020 - 09:32

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos empacador@s para empresa del sector de alimentación ubicada en el puerto de A Coruña:

- Limpieza y preparación de la materia prima

- Empacar el pescado en cajas de hielo y pesarlas

- Paletización, carga y descarga



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de EMPACADOR@S en A Coruña.

TÉCNICO/A FRIGORISTA DE MANTENIMIENTO para A Coruña

Publicado: 05/08/2020 - 09:29

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos Técnico/a Frigorista de mantenimiento para fábrica de alimentación. Entre sus funciones estarían:

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo.

- Mantenimiento y reparación de la maquinaria neumática y de aire a presión de la linea de producción, cámaras frigoríficas y maquinaria en general.

- Reparación y mantenimiento de frío industrial.

- Puesto estable.

- Jornada completa

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TECNICO/A FRIGORISTA DE MANTENIMIENTO en A Coruña.

Monica Landeira y otro sc selecciona:

Empleado ganaderia de leche para Val do Dubra

Publicado: 30/07/2020 - 21:18

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 900€ - 1.000€ Bruto/mes

Se necesita empleado para ganadería de leche con experiencia en manejo de tractor y ordeño. Jornada partida.Horario de 7 a 11 h. y de 17 a 20:30 h.

Imprescindible vehículo propio.

Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empleado ganaderia de leche en Val do Dubra.

EDB selecciona:

DBA Microsoft SQL Server para A Coruña

Publicado: 03/08/2020 - 11:58

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Actualmente buscamos un DBA SQL Server (se valorarán conocimientos de MySQL / MariaDB), entre 3 y 5 años de experiencia.

Requisitos:

- DBA Microsoft SQL Server.

- 3 a 5 años de experiencia.

- Nivel de inglés alto.

- Valorable conocimientos en MySQL / MariaDB.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DBA Microsoft SQL Server en A Coruña.

ANANDA / CORUÑA selecciona:

ELECTROMECÁNICO/A para A Coruña

Publicado: 31/07/2020 - 11:52

- Jornada completa.

Importante empresa situada en A Coruña precisa de electromecánico/a para realizar reparaciones de utillaje en taller.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ELECTROMECÁNICO/A en A Coruña.

MONTADOR DE CARPAS ( A CORUÑA)

Publicado: 31/07/2020 - 11:52

- 3 vacantes.

Se necesitan 3 persona para montaje de carpas en eventos en A Coruña

Trabajo de fin de semana para colocar mesas y sillas para oposiciones, montar gradas, escenarios€etc

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MONTADOR DE CARPAS ( A CORUÑA).

PINCHE DE COCINA RESIDENCIA MAYORES para A Coruña

Publicado: 31/07/2020 - 11:52

- Jornada completa.

Se precisa de ayudante de cocina con experiencia para residencia de mayores situada en A Coruña.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PINCHE DE COCINA RESIDENCIA MAYORES en A Coruña.