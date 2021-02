El Concello de Arzúa dedica la 46 edición de su Festa do Queixo a los más pequeños con un programa de pequeño formato denominado ‘XS’ que se retransmitirá en streaming desde la web www.festadoqueixo.org. La celebración arrancará el sábado 6 de marzo a las 11.00 horas con un pregón elaborado por los alumnos de los centros educativos de Arzúa, que contará con la lectura de un representante de cada centro. El programa continuará con el showcooking ‘Desde Arzúa, con amor e queixo’, llevado a cabo por tres restaurantes y un centro educativo. A las 12.00 horas abrirán las demostraciones los restaurantes 1930 Hotel Boutique y Casa Chelo. Nelssy Soriano, del 1930 Hotel Boutique, cocinará desde el recinto ferial ‘O Tótem, un entrepan de dobre tradición galega’, mientras que María José Sanmartín, de Casa Chelo, preparará una 'ensalada temperada con sardiñas afumadas e queixo de Arzúa’. El domingo será Pilar Rodríguez, del restaurante Fonte do Picho, la encargada de cocinar ‘Arroz meloso con polbo e queixo de Arzúa-Ulloa’, mientras que Luisa Sánchez y María García, de la EFA Piñeiral, prepararán una dulce sobremesa con la receta ‘Doces campos de Arzúa-Ulloa’.

El sábado a las 18.00 horas, los cuatro Consellos Reguladores de quesos gallegos con denominación de origen Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa, Queixo Tetilla y Queixo do Cebreiro participarán en el debate ‘Os queixo galegos no tempo da COVID’. La música cerrará las dos jornadas de la Festa do Queixo ‘XS’. Ortiga actuará el sábado 6 a las 21.00 horas y Alma dueto lo hará el domingo 7 a las 18.00 horas.