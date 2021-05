“No hay ninguna razón todavía para inhabilitarlo”. Así justificaba el pasado mes de abril el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su negativa a destituir al único cargo público imputado por el accidente de Angrois, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte. La reclamación que venían haciendo las víctimas durante los últimos tres años y que reiteraron al cierre de la instrucción caía así en saco roto con la justificación del ministro de que Cortabitarte ocupaba en la actualidad un puesto de libre designación y que no tenía ya ninguna responsabilidad en Adif en materia de seguridad.

Pero tras el escrito de acusación emitido la semana pasada por la Fiscalía, que concluye que el descarrilamiento en Angrois no se habría producido si Adif y su alto cargo “hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente”, el ex alto cargo que se sentará en el banquillo por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 delitos de lesiones ya no está en la dirección del administrador ferroviario. Esa ausencia de gestión fue la que provocó, según el Ministerio público, que “la línea no fuera segura”.

Cortabitarte presentó su renuncia este lunes a la Subdirección en la que estaba desde 2017, la de Gestión Logística de Aprovisionamientos, y Adif la ha aceptado, según confirmaron ayer fuentes del ente público. Ahora, queda con la categoría con la que accedió: la de técnico especialista.

En una reunión en 2018, el ministro de Fomento (ahora Transportes) se había comprometido con las víctimas a ordenar el cese en el momento en el que se alcanzase “el momento procesal” del juicio oral. Tras el cierre de la investigación, los afectados volvieron a reclamar la destitución del cargo público que será juzgado junto con el maquinista, pero Ábalos les respondió que él ya había cumplido su palabra al respecto, en cuanto se hizo cargo del Ministerio, apartando a este y otros altos cargos de sus responsabilidades en aquel momento. El ministro argumentó entonces que no se podía despedir a Cortabitarte del puesto de libre designación que ocupaba porque no había ninguna sentencia al respecto y “lo que tenga que ser” lo debía resolver la justicia.

Ayer Ábalos se pronunció sobre la salida de Cortabitarte, que —dijo— llega “procedentemente” cuando la instrucción ya se ha cerrado y el fiscal pide para él cuatro años de cárcel. El ministro justificó así “no ir por delante de la justicia” al tiempo que añadió que aún no hay pronunciamiento final sobre este caso, que está previsto que se juzgue a partir del primer trimestre de 2022. “Pero sí que ya avanza un poco más y en consonancia con ello ha habido esta reacción”, destacó.

Dimisión de Blanco y Pastor

Las víctimas del Alvia esperan ahora que el ex alto cargo emita un “perdón”, el mismo que reclaman a los exministros de Fomento Ana Pastor y José Blanco. Los afectados advierten de que Pastor y Blanco deberían “seguir los pasos” y “dejar cualquier cargo público”, pues entienden que es la única manera de “asumir su responsabilidad”. “José Blanco debe dejar su puerta giratoria de la vergüenza en Enagás, empresa de la que el Estado es su mayor accionista, y Ana Pastor su cargo de vicepresidenta del Congreso”, concluyen.