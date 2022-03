Presos de Teixeiro piden que se cumplan los permisos y menos cuarentenas prolongadas

Hasta la Audiencia Nacional han llegado las reclamaciones de los presos gallegos que criticaban las cuarentenas impuestas en los centros penitenciarios para luchar contra la COVID. De momento, la justicia está dando la razón a las prisiones al alegar que la pandemia obliga a estas medidas. Pero las quejas continúan. La abogada de A Coruña, Mercedes Nóvoa-Cisneros García, ha presentado una demanda en nombre de dos presos y sus familias dirigida al Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 10 de la Audiencia Nacional. Como demandado figura la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Los reclusos piden “no soportar cuarentenas prolongadas y disfrutar de los permisos que les sean concedidos”. También se reclama tanto para ellos como para las parejas “el derecho que les asiste a mantener vis a vis dos veces al mes”.

Según explica la abogada, “uno de mis clientes estaba en la cárcel de A Lama (Pontevedra) pero fue trasladado el 2 de febrero a la de Teixeiro (A Coruña), enfermó de COVID y tuvo un aislamiento de 20 días cuando los protocolos en estos centros deben ser similares a los de la población general con siete días”. La demanda va acompañada de un documento de su médica de cabecera, en la que indica que esta medida “merma el bienestar psicosocial de esta persona y su familia”.

Con otro recluso, ganó “por la vía judicial un permiso programado para disfrutarlo del 4 al 7 de febrero, pero el 3 me llamó su pareja porque no le dejaban salir”. Ese mismo día Nóvoa-Cisneros presentó un escrito ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: “Me contestaron el 15 de febrero y se libró oficio para que Teixeiro facilitase el permiso, que no se pudo disfrutar hasta el 25”. La abogada con despacho en A Coruña también señala la suspensión de vis a vis de dos clientes.

Preguntado por este diario sobre el asunto, el director del centro penitenciario de Teixeiro indica que ellos siguen “las indicaciones de sanidad penitenciaria, de todas las autoridades sanitarias”. Según José Ángel Vázquez, “las medidas que se toman son puestas en conocimiento de los órganos judiciales correspondientes, ya hay resoluciones por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que desestiman las quejas de los internos”.

Nóvoa-Cisneros también reclama “el derecho a vis a vis dos veces al mes”

Después de un permiso, los presos también están guardando cuarentenas de 7 días aunque no tengan COVID ni sean contactos estrechos. Explica el director de la cárcel de Teixeiro que “cuando estas personas vuelven del exterior tienen que hacer cuarentena porque regresan a un medio cerrado, junto a otros internos que tienen patologías y tenemos que garantizar una ordenada convivencia”. Además, los internos tienen “destinos como el comedor, la panadería, mantenimiento” por lo que se precisan esas cuarentenas según los protocolos sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

En meses pasados, ante las cuarentenas impuestas a presos cuando cambian de prisión y que motivaron quejas por ejemplo en internos que procedían de A Lama, la Audiencia Nacional indicó que “es bien conocida la situación creada por la pandemia en centros penitenciarios y en el exterior, son conocidas las medidas legislativas excepcionales para minimizar en lo posible los contagios”.

La dirección del centro insiste en que se siguen todas las pautas sanitarias

La última demanda presentada el 28 de febrero por Mercedes Nóvoa-Cisneros García en representación de dos presos de Teixeiro pide que “se declare la vulneración de los derechos fundamentales previstos en los artículos 25 y 17.1 de la Constitución Española, y artículo 45 del Reglamento Penitenciario.” Insiste la abogada en que “queremos los vis a vis y rechazamos que se nos suspendan permisos que incluso nos concedieron desde la Audiencia Provincial”.

Sobre los vis a vis, recalca que recientemente “se suspendieron a dos clientes, otro interno lo tenía señalado bastante antes y se lo concedieron el pasado fin de semana”. El resumen de 2021 presentado ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 10 indica que “en febrero se suspendieron los locutorios y se reabrieron en marzo, con un vis mensual y cuarentenas de 10 días; en agosto se volvieron a suspender vises; en septiembre reabrieron vises con cinco días de cuarentena y 10 para no vacunados; el 18 de diciembre volvieron a subir las cuarentenas a 10 días para todos”. El director de Teixeiro recalca que los vis a vis se están realizando con normalidad.

Incide la abogada en que las cuarentenas al regreso de los permisos se realizan “totalmente aislados y en pequeñas celdas, solo en contacto con el funcionario que les lleva la comida”. Y recuerda que durante todo el verano de 2021 los concellos de las cárceles gallegas tuvieron una restricción media-baja: “Aún así no hubo vis a vis, las familias de los internos los solicitaron con certificado de vacunación y no se concedieron”.