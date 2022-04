Usuarios del bus A Coruña-Ferrol protestan por las deficiencias de horarios y frecuencias

Infinidad de veces tirados en la parada, jornadas maratonianas para volver a casa, sentados en los pasillos, chequeos o tratamientos médicos a los que resulta imposible llegar, estudiantes que renuncian a cursos y trabajadores que desisten de un empleo e incluso despedidas en el hospital de un familiar que no hubieran sido posibles sin transporte privado… Esta es la situación que denuncian los usuarios de los autobuses que conectan Ferrol y A Coruña tras la supresión de servicios con la nueva concesionaria, el incumplimiento de horarios, la mala conservación de los vehículos o la falta de plazas. Tras varios meses de quejas y movilizaciones, la Plataforma por un Transporte Público Digno de Ferrol convocó a las ocho de la tarde de hoy una nueva manifestación ante el edificio de la Xunta en la ciudad departamental para reclamar al Ejecutivo gallego que recupere las conexiones vigentes hasta diciembre de 2020, cuando una unión temporal de empresas liderada por el grupo Monbus asumió la mayor parte de las líneas de la comarca de Ferrolterra. Entre ellas, destaca la que une Ferrol con A Coruña, cuya nueva programación ha suscitado el principal número de reclamaciones. Los afectados advierten de que estudiantes, trabajadores o pacientes que acuden a centros sanitarios y hospitales son los mayores damnificados.

A raíz de las protestas, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade modificó en el arranque del año en varias ocasiones los horarios, pero los usuarios no los consideraron suficientes ya que en algunos casos —cuestionan— solo se trataba de adelantar la primera conexión directa, sin recuperar los servicios que había hace más de un año. El departamento que dirige Ethel Vázquez destacó que en octubre se inició “la reestructuración de la concesión para adaptarla mejor a las necesidades trasladadas por los usuarios”. Se llegaron a realizar 1.600 encuestas entre los viajeros, “y se solicitó la participación de los concellos pero —advirtió— con escaso éxito”.

“Tenemos que ingeniárnoslas como podemos para estudiar, trabajar, acudir a consultas médicas, compras, ocio… mientras la Xunta mira para otro lado”, censuran los afectados.

Los usuarios denuncian que los servicios ofertados por la Xunta entre Ferrol y A Coruña son “deficientes”. Cuestionan además que con la anterior concesionaria —Arriva— había un autobús para funcionarios, otros para trabajadores del hospital y un tercero para universitarios, pero en la actualidad van todos en la misma línea, lo que obliga a los pasajeros a madrugar casi una hora más, realizar un recorrido más largo y no tener la hora de llegada asegurada al transitar por diferentes zonas.

Desde la Mancomunidad de Ferrolterra ya han solicitado una reunión con responsables de la Xunta para tratar de dar una solución a las demandas de los usuarios de la línea A Coruña-Ferrrol, pero lamentan que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. Los vecinos reclaman que, “como mínimo” se restablezca el servicio que había con la anterior compañía, con conexiones en ambos sentidos cada hora. “Ese es el punto de partida, al menos exigimos lo que ya teníamos”, demanda Teresa Vázquez, portavoz de la Plataforma para un Transporte público de calidade para Ferrol e Comarca.

Desde el colectivo, pusieron en marcha una campaña dando voz a usuarios a los que afecta un servicio que no se adapta a los horarios. Casos reales como el de Mar, una vecina de Narón, dan cuenta de las deficiencias en el servicio: “perdí la cuenta de todas las veces que me quedé tirada en la parada”. María relata con amargura la pérdida de su marido en marzo del año pasado. Ocurrió en la festividad del día del Padre. “Mi marido estaba ingresado en el hospital, nos habían dicho que le quedaban horas de vida. Yo me fui a la estación de Ferrol, aún no eran las 08.00 horas y al ser festivo no salió ningún bus que pasase por el hospital de A Coruña”, lamenta. “Al no tener manera de llegar —explica— y con la desesperación que tenía me llevó un vecino en coche y así fue como puede llegar a tiempo y despedirme de mi marido que murió una hora después de mi llegada”.

Pese a ser solo 50 kilómetros los que distan entre A Coruña y Ferrol, muchos estudiantes universitarios han optado por alquilar una vivienda en la ciudad herculina al no disponer de un transporte público que cubra las necesidades reales. Estudiantes de Cariño que desisten de hacer FP porque la falta de transporte público les supondría abandonar el domicilio e irse de alquiler. La falta de plazas y de oferta horaria obliga a usuarios a ir en los pasillos (Ares-Mugardos). Averías en los vehículos que obligan a los pasajeros a tener que esperar más de hora y media a que fuesen subsanadas cuando en los pliegos, advierten desde la plataforma, se establecían 8 bases “inexistentes” para salvar en 22 minutos cualquier incidencia.

Los primeros ajustes, en enero

El pasado 10 de enero, la Xunta realizó las primeras modificaciones en las conexiones de autobús en la comarca de Ferrol, aumentando los servicios directos por autopista. Esto trajo consigo una reducción de las rutas por carretera en los ayuntamientos del entorno en horas de alta demanda, lo que llevó a alcaldes de Ferrolterra y Eume a exigir la recuperación de horarios y rutas del año 2020, justo antes de que la UTE Hércules Norte se hiciese con la concesión del servicio.

Ante las quejas de los usuarios, la Consellería de Infraestruturas aplicó nuevos cambios a finales del pasado mes de enero con un refuerzo de los servicios de autobús que atienden las poblaciones intermedias de la conexión entre A Coruña y Ferrol por carretera. Entre las rutas afectadas por los cambios acordados por la Xunta destaca el restablecimiento de la última frecuencia que sale de A Coruña hacia Ferrol de lunes a viernes a las 22.00 horas.

Y aunque en febrero anunció que se iba a recuperar el bus de primera hora (06.30 horas) destino A Coruña para llegar a los hospitales, permitiendo entrar a tiempo a los trabajadores del Sergas y a los pacientes oncológicos—, finalmente el cambio no se ejecutó porque a la plataforma de afectados la solución no les satisfacía. La propuesta consistía en adelantar en 15 minutos la conexión de las 06.45 horas entre Ferrol y A Coruña, pero sin fletar más vehículos para esa ruta.